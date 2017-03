Komitéleder: Ikke bevist at Russland og Trump samarbeidet

Det foreligger ingen bevis for at Donald Trumps stab hadde noe hemmelig samarbeid med Russland fram mot presidentvalget, ifølge etterretningskomitéleder.

Devin Nunes, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, lot seg intervjue av Fox News søndag, dagen før FBI-direktør James Comey møter i høring om avlyttingen.

Basert på «alt jeg har fram til i dag - er det ingen bevis på samarbeid», sier den republikanske komitélederen.

- Den eneste forbrytelsen vi vet er begått, er lekkasje av noens navn, sier Nunes.

Han viser til opplysningene om at FBI lekket opplysninger til mediene om Trumps nå avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns kontakt med Russland.

Nestlederen i komiteen, demokraten Adam Schiff, er ikke like sikker. Han mener at det fins nok bevis til å rettferdiggjøre gransking.

Høring i Kongressen

Mandag møter Comey i en høring i komiteen i Representantenes hus, blant annet for å forklare seg om lekkasjene om Flynn. Senere blir det høring også i Senatets etterretningskomité om Trumps mulige bånd til Russland, som begge kamrene har fått i oppdrag å granske.

De undersøker også presidentens oppsiktsvekkende og hittil ubeviste påstand om at forgjengeren Barack Obama avlyttet ham før presidentvalget i fjor.

Nunes har fra før påpekt at det ikke finnes bevis for avlyttingspåstandene i de dokumentene som komiteen fikk fra justisdepartementet tidligere i uka.



Forsøkte å påvirke

De amerikanske etterretningsorganisasjonene har tidligere åpent beskyldt Russland for å hacke Demokratenes nasjonalkomité og antydet at hackingen hadde til formål å hjelpe Trump til å vinne valget.

Nunes sier det er klart at russerne forsøkte å påvirke valgkampen, slik de har gjort i mange tiår, og at komiteen skal vurdere om de også forsøkte å skape tvil om den amerikanske valgprosessen og om de prøvde å hjelpe Trump.

- Dette må vi komme til bunns i, sier han.

Russland avviser beskyldningene, og Trump kaller dem den reneste heksejakten.

Hett tema

Trumps anklage om at Trump Tower i New York ble avlyttet av Obama har vokst til å bli et av de heteste temaene i Washington, særlig etter hvert som stadig flere politikere og tjenestemenn forsikrer at det ikke fins bevis for påstanden.

Spørsmålet om avlytting kom på dagsorden for en måned siden da Flynn ble tvunget til å gå av etter at det ble avslørt at han hadde løyet om sine kontakter med Russland.

Omtrent på samme tid meldte New York Times at etterretningsorganisasjonene hadde avlyttet samtaler som viste at mange i Trumps valgkampstab hadde stadig kontakt med russisk etterretning i året fram til valget i november.

(NTB)