Kona til fredsprisvinner Xiaobo har ikke blitt sett siden begravelsen. Advokaten mener kinesiske myndigheter står bak

(Dagbladet): Tre uker etter at fredsprisvinner Liu Xiaobo døde, er det et stort mysterium hvor kona Liu Xia oppholder seg, skriver den britiske avisa The Guardian.

Liu Xiaobo: Født 28. desember 1955 i Changchun i Jilin-provinsen.

Vinner av Nobels fredspris for 2010, en tildeling som Kina reagerte sterkt på.

Litteraturviter og forfatter. Var aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989. Han satt deretter fengslet i to år og mistet sin stilling som universitetsprofessor.

Har også flere ganger senere blitt pågrepet av politiet for sitt engasjement i demokratibevegelsen. 25. desember 2009 ble han dømt til elleve års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politiske manifestet Charter 08, med krav om demokrati og politiske reformer i Kina.

Kinesiske myndigheter lot verken Liu, hans kone Liu Xia eller andre medlemmer av familien reise til Oslo for å motta nobelprisen.

26. juni ble det kjent at Liu har uhelbredelig leverkreft, og at han er prøveløslatt og lagt inn på sykehus for behandling.

Onsdag 12. juli opplyser sykehuset at Liu lider av organsvikt og er døende.

Torsdag 13. juli døde han 61 år gammel.

Kilde: NTB

Den amerikanske menneskerettighetsadvokaten til ekteparet, Jared Genser, hevder at kinesiske myndigheter står bak det han mener er en tvungen forsvinning av kona.

- Vi vet ikke om det er av personlige grunner eller på grunn av myndighetene at hun ikke har blitt sett i offentligheten. Det er vanskelig å si, sier Kina-ekspert Paul Midford ved NTNU til Dagbladet.

Xiaobos og konas advokat skal onsdag ha sendt en formell klage til FN.

- Om advokaten mener at myndighetene står bak, så ville jeg ikke ha utfordret det. Det kan være sant, sier eksperten.

Streng overvåking

Ifølge The Guardian har venner av fredsprisvinnerens kone sagt at hun etter begravelsen ble tvunget til å reise sørvest i Kina, sammen med sikkerhetsagenter.

Det sies også at hun nå kan ha returnert til hovedstaden, men foreløpig har ingen sett henne.

Fredsprisvinneren er nemlig ikke den eneste som har lidd for hans kamp for demokratiet. I Beijing har den 56 år gamle kona levd under husarrest siden mannen hennes vant fredsprisen i desember 2010.

- Politiet har overvåket henne nært mens Xiaobo var i fengsel. Hun står overfor en svært følelsesmessig vanskelig situasjon. Myndighetene skal ha sagt etter begavelsen at hun var fri til å gjøre det hun ville, men vi vet ikke om det er sant, sier Midford.

- Jeg tror ikke de vil at hun skal forlate landet. De frykter nok at hun ville ha kjempet hans sak utenfor.

- Myndighetene har henne

At myndighetene fortsatt forfølger Xia, mener advokaten hennes at tar kommunistpartiets undertrykkelse til et nytt nivå, og beskriver det som «veldig urovekkende».

I klagen til FNs arbeidsgruppe om tvangsmessige eller ufrivillige forsvinninger, skriver advokaten at det haster med behandlingen.

Advokaten har vist til følgende i klage til FN:

«I henhold til folkeretten innebærer en tvungen forsvinning: (1) frihetsberøvelse mot personens vilje, (2) involvering av tjenestemenn og (3) nektelse av å anerkjenne frihetsberøvelse eller skjule personens oppholdssted», skriver The Guardian.

Xia ble sist sett 15. juli, da myndighetene offentliggjorde bilder av at hun deltok i begravelsen til ektemannen.

- Det har ikke vært noen informasjon om hvor hun er, hvem som holder henne eller når hun skulle dukke opp. Men det som er klart for meg er at det er kinesiske myndigheter som har henne, sier advokat Genser til den britiske avisa.

Ifølge advokaten lider hun enormt og har det helt forferdelig etter ektemannens død.

Usannsynlig med løsning

Kina-ekspert Midford sier at Xiaobo har fått et slags martyrstempel på seg, og at han flere steder ble mer kjent etter at han døde. Blant annet i Hong Kong skal han ha blitt en kjent figur.

- Det er interessant hvordan han har blitt en større figur etter døden, enn når han var i live. Han har større rykte utenfor Kina og det var mange i Kina som ikke visste om han før han døde, sier Midford.

Eksperten tror FN vil diskutere eventuelle løsninger, når de mottar klagen, men at sannsynlighetene for en løsning er lave.

- Myndighetene vil nok få kritikk, og de vil ikke like det. De vil nok svare på kritikken og komme seg videre, sier han.

- Neste spørsmål

Menneskerettsforkjemperen Xiaobo ble gradvis dårligere etter at han i mai ble diagnostisert med langt framskredet leverkreft.

Familiemedlemmer har blitt strengt bevoktet og har ikke fått uttale seg offentlig.

Utenlandske journalister som har forsøkt å besøke hjemmet til fredsprisvinneren og kona, har blitt utsatt for trakassering og fysisk vold, og kinesiske myndigheter har nektet å svare på spørsmål på temaet.

Kinas utenriksdepartement har gjentatte ganger ignorert spørsmål om Xia og Xiaobo.

- Jeg kjenner ikke til informasjonen du kommer med og det er ikke et diplomatisk spørsmål, skal utenriksdepartementets talsmann, Lu Kang, ha sagt til en SkyNews-reporter som spurte etter Xia forrige uke.

- Neste spørsmål, ble det sagt videre.

Advokaten forventer nå at FN ber Beijing om å svare på påstander om at kinesiske sikkerhetsstyrker står bak Xias forsvinning.

Han håper dette grepet vil gjøre det bedre for kona Xia, som aldri selv har blitt siktet for noen forbrytelser. Han håper hun kanskje kan forlate Kina.

Døde i fengsel

Xiaobo var den andre fredsprisvinneren i historien som døde i fengsel uten å få lov til å reise til Oslo for å motta fredsprisen.

Den første, Carl von Ossietzky, døde av tuberkulose i en fangeleir i Nazi-Tyskland i 1938. Han ble stoppet av Hitler.

Xiaobo ble etter sin død hyllet over hele verden som en ledende forkjemper for demokrati og politiske reformer i Kina, men ble knapt nevnt i kinesiske medier.

Fredsprisvinneren ble i 2009 dømt til elleve års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina. Året etter ble han tildelt Nobels fredspris.