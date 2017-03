Kongo: Svensk FN-gransker funnet død i massegrav

(Dagbladet/NTB): Aftonbladet skriver at kvinnen er 36 år gamle Zaida Catalán.

Hun og to kolleger, en amerikansk FN-arbeider og en tolk, ble funnet døde i en massegrav i Kasai-provinsen, ifølge kongolesiske myndigheter.

Dette etter at de tre ble bortført den 13. mars. Hennes pårørende er varslet om funnet, ifølge svensk UD.

- Michael (Sharp) og Zaida mistet livene sine da de forsøkte å forståe årsakene til konflikten og urolighetene i Kongo-Kinshasa, skriver FNs generalsekretær, António Guterres, i en pressemelding.

- De ville skape fred, legger Guterres til, før han legger til at FN vil hedre de minnet deres ved å fortsette innsatsen i området.



FN-ekspertene undersøkte anklager om vold og omfattende menneskerettighetsbrudd begått av den kongolesiske hæren og militsgrupper.



Kongolesiske myndigheter har tidligere sagt at de to ble bortført av ukjente opprørere. Det er første gang noensinne at FN-eksperter har forsvunnet i Kongo, ifølge Human Rights Watch.