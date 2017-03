Kongresstalens mest rørende øyeblikk: Enka brøt ut i gråt da Trump hedret drept soldat

(Dagbladet): Natt til onsdag holdt Donald Trump sin første tale til Kongressen som USAs president.

I talen var han innom flere politiske områder, som immigrasjon, økonomi, helseforsikring og USAs forhold til NATO.

Gråt

Det meste av det Trump sa fikk lunken mottagelse fra Kongressens demokrater, som stort sett satt nede stille på plassene sine, mens de republikanske representatene ivrig reiste seg for å klappe.

Men det endret seg da Trump vendte fokus mot William «Ryan» Owens, Navy Seal-soldaten som ble drept under et raid i Jemen i januar, et raid som Trump selv godkjente.

- Utfordringene vi står overfor som nasjon er store. Men vårt folk er enda større. Og ingen er større og modigere enn de som kjemper for Amerika i uniform, sa Trump, før han vendte seg mot balkongen.

Der, på balkogen til Ivanka Trump, var den avdøde soldatens kone, Carryn Owens. Hun gråt mens Trump roste mannens innsats for USA, og det ble det mest minneverdige øyeblikket i talen, og garantert en av de tingene folk som så talen husker best.

- Ryan døde som han levde. En kriger og en helt, som kjempet mot terrorisme og for å gjøre landet vårt sikkert, sa Trump.

- Ryans arv er etset inn i evigheten. Ruan ga sitt liv for sine venner, sitt land og for frihet. Vi vil aldri glemme ham.

Rekordlang applaus

Både demokrater og republikanske Kongress-representanter reiste seg i en applaus som varte i flere minutter.

Da applausen var i ferd med å avta la Trump til at Carryns avdøde mann nok ville blitt «veldig glad, fordi jeg tror han nettopp slo en ny rekord», en referanse til den lange applausen.

William Owens far har ikke ønsket å møte Trump og har kalt raidet et «idiotisk oppdrag» og har bedt om at det blir etterforsket.

- Ikke gjem deg bak min sønns død for å forhindre en etterforskning, har faren sagt til Miami Herald.

Trump sa også i talen at raidet, som har blitt sterkt kritisert, ga dem verdifull etterretning.