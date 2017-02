Konsumprisene overrasker stort

(Hegnar.no): Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 2,1 prosent på årsbasis i januar, viser tall fra SSB fredag.

Fra desember til januar falt kjerneinflasjonen 0,5 prosent. Konsensus lå på 0,1 og 2,6 prosent oppgang på hhv. måneds- og årsbasis.

KPI falt 0,1 prosent på månedsbasis, mens oppgangen var 2,8 prosent på årsbasis.

Januar-tilbud på klær

KPI-nedgangen i januar forklares først og fremst med et prisfall på klær og møbler, og SSB påpeker at januar tradisjonelt er preget av tilbudsaktivitet innen disse bransjene.

Klesprisene falt 9,6 prosent, og det ble målt nedgang innen de fleste kategorier. Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler gikk ned 9,7 prosent, mens skoprisene falt 6,3 prosent i samme periode.

Pakketurer, der prisene måles hvert kvartal, viste sesongmessig prisnedgang på 4,0 prosent i januar.

Høyere priser på drivstoff var det viktigste positive bidraget til KPI fra desember til januar. Prisene på bensin og autodiesel økte med henholdsvis 6,0 og 6,8 prosent.

Prisoppgangen må ifølge SSB blant annet sees i sammenheng med avgiftsendringer.

Oppgangen i KPI de siste 12 månedene forklares hovedsaklig av høyere energipriser.

Produsentprisene opp

Produsentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PPI) steg 0,3 prosent fra desember til januar.

SSB forklarer dette først og fremst med prisoppgang i industrien.

Samlet sett steg industriprisene 2 prosent fra desember til januar, som følge av nesten 13 prosent prisoppgang priser innenfor raffineringsindustrien siste måned.

På årsbasis var oppgangen 12,6 prosent.

- Vanskeligere for Norges Bank

- Dette var mye lavere enn ventet, og gjør det vanskeligere for Norges Bank; med lav lønns- og prisvekst, men fortsatt sterk boligprisvekst som øker faren for finansielle ubalanser, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar.

Hun påpeker at inflasjonen nå er hele 0,8 prosentpoeng lavere enn Norges Bank anslo i desember.

- Februar-tallet som publiseres rett før neste rentemøte vil bli svært viktig for Norges Banks rentebesluttning i mars. Høy boligprisvekst og gjeldsoppbygging i husholdningene er fortsatt argumenter mot videre rentekutt, men sannsynligheten for at Norges Bank setter renten ned i mars har definitivt økt etter dagens tall, avslutter Strøm Fjære.

Andre økonominyheter:

Trumps skattebombe kan bety «god natt» for norske selskaper

Flere aktører satser store summer på at aksjen skal falle