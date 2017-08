Kontoret til Venezuelas riksadvokat er omringet av sikkerhetsstyrker

(Dagbladet): Venezuelas høyesterett suspenderte fredag riksadvokat og Maduro-motstander Luisa Ortega Diaz (59). Nå melder hun på Twitter at bygget hun jobber i er beleiret av landets sikkerhetsstyrker.

- Jeg avviser beleiringen av kontoret til riksadvokaten. Jeg fordømmer denne handlingen foran det nasjonale og internasjonale samfunnet, skriver Ortega på Twitter lørdag.

Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional #5Ag pic.twitter.com/un7QWGBGJ7 — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) August 5, 2017

Ifølge nyhetsbyrået AP har noen titalls medlemmer av landets nasjonalgarde omringet kontoret til Ortega, i forkant av rykter om at den nye forsamlingen vil vedta å avsette henne, skriver NTB.

De militære ankom tidlig lørdag morgen lokal tid, og skal ha sperret adgangen til bygningen i Caracas der Ortegas kontor ligger.

Myndighetene har foreløpig ikke kommentert twittermeldingen fra riksadvokaten, der hun sammen med et bilde av de militære fordømmer handlingen.

President Nicolás Maduro anklaget fredag Ortega for å være «delaktig i det væpnede opprøret» som landet har opplevd siden demonstrasjonene mot ham for alvor tiltok i styrke 1. april, ifølge El Pais.

Fredagens suspensjon skjedde etter at landets nye grunnlovgivende forsamling samme dag trådte sammen for første gang.

Kritiker

Ortega har vært en av president Nicolás Maduro mest frittalende kritikere og har gjentatte ganger forsøkt å stoppe opprettelsen av den Maduro-kontrollerte forsamlingen, ifølge NTB.

- Jeg vil ikke si at vi har mistet enhver form for demokrati. Det er fortsatt enkelte spor av det. Men dessverre er det slik at dersom vi fortsetter ned dette sporet, vil vi tape alle former for demokrati, sa hun tidligere denne uka på en pressekonferanse i sitt kontor i hovedstaden Caracas.

I slutten av juni sørget høyesterett for at hun ikke får forlate landet og frøs alle hennes verdier og eiendommer for det den påsto var alvorlige forseelser foretatt av hennes kontor.

Utestengelsen styrker ifølge The Telegraph bekymringer om at Maduro nå vil intensivere straffeforfølgelsen av fremstående kritikere av hans regime.

Påstander om valgfusk

Ortega var lenge en av tidligere president Hugo Chávez' nærmeste allierte. I mars vendte hun ryggen til hans etterfølger Nicolás Maduro.

Så sent som torsdag ba hun en lavere rettsinstans skrive ut en kjennelse for å blokkere opprettelsen av den kontroversielle forsamlingen som er blitt fordømt både i hjemlandet og internasjonalt i til dels sterke ordelag. Søknaden ble avvist fredag.

Luisa Ortega Diaz har også iverksatt en undersøkelse av valget på ny forsamling etter vedvarende påstander om omfattende valgfusk.

Andre møte

Fredag trådte den nye grunnlovsgivende forsamlingen i landet sammen for første gang.

Forsamlingen, som har 545 medlemmer, ble valgt sist søndag. Den får makt til å skrive en ny grunnlov og oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertall siden 2015.

Så mange som 40 land har ifølge The Guardian protestert mot den nye forsamlingen, som ses som et verktøy for Maduro til å sikre sin egen makt. Opposisjonen i Venezuela boikottet valget.

Lørdag holder forsamlingen til sitt andre møte.

(Dagbladet/NTB)