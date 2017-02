Kontraktsbrudd med Veireno kan koste Oslo-innbyggerne minst 200 kroner ekstra i året

(Dagbladet): I kveld ble det kjent at Oslo kommune tar over ansvaret for avfallshentingen i hovedstaden etter flere måneder med søppelkaos i byen.

Før en pressekonferanse i ettermiddag, signerte selskapet Veireno og Oslo kommune en virksomhetsovertagelse.

Overtar ansatte

En del av avtalen er at kommunen overtar driftsmateriell og om lag 170 Veireno-ansatte. Overtakelsen vil koste Oslo kommune 40 millioner kroner i året.

I avtalen mellom de to partene står det at «Isolert vil de økte kostnadene som følge av virksomhetsoverdragelsen, tilsvare en gebyrøkning på 5,2 prosent.»

Dette betyr at Oslo-innbyggerne får økte renovasjonsgebyrer.

Minst 200 kroner i økning

Betaler du om lag 4000 kroner i året for søppeltømming av en beholder, vil du få en økning på 200 kroner i året dersom det blir en gebyrøkning på 5 prosent. Hva du betaler i året varierer, ifølge Renovasjonsetatens prisliste. Prisene gjelder for private/husstander.

Ifølge prislista koster for eksempel tømming av container en gang i uka om lag 41 000 kroner i året. Det tilsvarer en økning på 3050 kroner.

Fra 2016 til 2017 økte ikke avgiftene i Oslo kommune.

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg sier det ikke er aktuelt å øke avgiftene for renovasjon til innbyggerne i år.

- Men det vi ser er at det Renovasjonsetaten foreløpig beregner av merkostnaden av flere mannskap, biler og det å faktisk kunne drifte, er 40 millioner kroner i året. Fra neste år vil vi regne ut hvor mye vi trenger inn i budsjettet, sier Lan Marie Nguyen Berg til Dagbladet.

Ifølge byråden utgjør kostnaden knyttet til innhenting av renovasjon 11 prosent av renovasjonsgebyret totalt. 89 prosent er andre kostnader.

Tar fra fondet

Den ekstra kostnaden på 40 millioner kroner var ikke tatt høyde for i 2017-budsjettet. Ifølge avtalen vil et underskudd føres til Renovasjonsetatens selvkostfond.

Siden Veireno fikk anbudet av Oslo kommune høsten 2015 har de økt i antall ansatte. Mange av disse går på midlertidige kontrakter, og de vil få fast ansettelse i Oslo kommune. Og dette er noe som koster penger for kommunen.

- Vi vil sikre nå at avfallshentingen går som den skal. Vi kommer ikke til å sette avfallshentingen på anbud i denne bystyreperioden. Det vi trenger nå er ro rundt situasjonen, sier byråd Nguyen Berg til Dagbladet.

Veireno beklager

I kveld sendte Veireno-sjef Jonny Enger en pressemelding der han beklager for den mangelfulle avfallshåndteringen i Oslo siden 3. oktober i fjor.

- Vi er glade for løsningen som er kommet i stand med Oslo kommune som fra i morgen overtar ansvaret for avfallsinnhentingen i Oslo. Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger i pressemeldingen

Brøt loven

Søppelkaoset i Oslo inntraff nærmest umiddelbart da selskapet Veireno AS i oktober i fjor overtok ansvaret for å tømme alle Oslo-borgeres avfall. Tusenvis av osloborgere opplevde at søppelkassene ble stående og gape. Og rundt dem lå avfallet strødd.

På tre måneder kom det inn 31 000 klager fra frustrerte Oslo-boere.

Dagbladet kunne i starten av februar avsløre at Veirenos ansatte har jobbet 13 737 timer overtid og at selskapet kan ha brutt arbeidsmiljøloven så mange som 2091 ganger siden de overtok ansvaret i oktober.