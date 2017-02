(Dagbladet): Torsdag 2. februar skal en 22-årig mann ha blitt mishandlet og voldtatt av fire politimenn i forbindelse med en ID-sjekk i bydelen Aulnay-sous-Bois i Paris. Overgrepet skal ha funnet sted i forbindelse med en ID-sjekk politiet utførte mot en gruppe ungdommer mistenkt for langing av narkotika.

Ifølge The Independent skal 22-åringen, som kun går under navnet Theo, ha passert politiet som stoppet en gruppe ungdommer for å gjennomføre en ID-sjekk. Han skal ha blitt arrestert, og deretter mishandlet av politimennene. En av dem skal også ha voldtatt ham med en batong. Dette har kommet frem i Theos forklaringer til sine advokater.

Endte opp på sykehuset

Skadene Theo fikk var så omfattende at han ble sendt på sykehus og umiddelbart operert. Til sine advokater skal han ha sagt følgende:

- Politiet sprayet tåregass i fjeset mitt, så kjente jeg en smerte i rumpa. Buksene mine var nede. Jeg hadde store smerter.

I tillegg skal Theo ha blitt skadet i hodet og ansiktet, noe som førte til to måneders sykemelding.

Theo fortalte at han også ble verbalt mishandlet.

- De kalte meg "negro" og "bitch".

De fire politimennene ble formelt siktet på søndag 5. februar, tre av dem for unødvendig vold og en for voldtekt. Ifølge The Guardian erkjenner ingen av dem straffskyld, men samtlige er suspendert inntil videre. Metro skriver at en advokat for politimannen som er siktet for voldtekt har sagt følgende:

- Slaget ble utført fullstendig ufrivillig, og politimannen var ikke klar over at noen skade hadde skjedd.

Store protester

Etter den påståtte mishandlingen og voldtekten skal det ha brutt ut flere protester mot politivold i bydelen, og utover søndag skal en bil ha blitt tent på, samt flere bussholdeplasser ramponert. I tillegg skal flere små branner ha blitt stiftet. Politiet skal ha respondert med tåregass, men etter å ha gått tom skal de ha gått over til å skyte skarpt i lufta for å skremme folkemengdene. Politirepresentant Luc Poignant forsvarte skuddene, og sa følgende til Reuters:

- Det kunne vært mye verre. Vi kunne hatt åtte døde politioffiserer.

Al-Jazeera skriver at nok en protest fant sted på mandag, denne gangen i solidaritet med, og for rettferdighet for, Theo. Hundrevis deltok i den fredelige protesten, og mange av dem bar t-skjorter og skilter med påskriften "Justice Pour Theo", eller "rettferdighet for Theo".

Wion News skriver at det også var protester på tirsdag kveld, da flere biler ble påtent. Flere franske ungdommer ble pågrepet i forbindelse med protestene.

Ikke første store protest

Paris og omliggende områder har hatt problemer med politivold og påfølgende protester tidligere.

BBC skrev i 2016 om 24-årige Adama Traore som døde mens han var i politiets varetekt. New York Times skrev i 2005 om to tenåringsgutter som døde av elektrosjokk da de gjemte seg for politiet. Begge sakene førte til store protester og opprør i Paris og resten av landet. Protestene til støtte for Theo ble delvis utløst av disse tidligere sakene.

- Det er uakseptabelt hva politimennene har gjort. Og hver dag er sånn, når politiet kommer, utfører de krenkende undersøkelser. Sånn er det alltid, sier Abdel Ahoure til AP.

Mariatta, som ikke oppgir etternavnet sitt, er enig.

- Jeg vil ha rettferdighet. Vi er lei. Vi mødre, vi er slitne. Hver minste lille ting utgjør et problem.