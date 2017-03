Krangel i kulissene kan sende Norwegian-ansatte i armene på Kjos' gamle fiende

Selv etter at en statsansatt mekler ble satt på saken, preger beinhard uenighet Norwegian-ansattes tarifforhandlinger i USA.

Nå har Norwegians bemanningsselskap OSM Aviation provosert de kabinansattes lokale fagforening, ved å nekte å trekke kontingenten av lønna.

- Ved å nekte oss å samle inn medlemskontingent, regner ledelsen med å forhandle fram en svak avtale med en «svak fagforening», skriver Norwegian Cabin Crew Association (NCCA) i en oppdatering.

Noe sånt vil ikke styret i NCCA godta.

Gammel fiende

Nå ber de om medlemmenes velsignelse til å slutte seg til den landsomfattende fagforeningen Association of Flight Attendants (AFA). Det må i så fall avgjøres gjennom en avstemning.

Denne skal avholdes mellom 15. og 30. mars, får Dagbladet opplyst.

Dermed kan Norwegian-sjef Bjørn Kjos få en av sine gamle erkefiender helt inn på livet, som representant for Norwegians egne kabinansatte.

Som NCCA skriver: AFA har lenge vært en «motstander av Norwegians forretningsmodell, og instrumentelle i kampanjen Deny NAI».

På grunn av innbitt motstand fra blant annet «DenyNAI»-kampanjen måtte Norwegians irske datterselskap vente i tre lange år på en flytillatelse til USA.

- Kontroversielt tema

NCCA har lenge følt seg motarbeidet av Norwegians bemanningsselskap OSM Aviation, som ledes av tidligere SAS-pilot Espen Høiby. Etter langvarig strid avgjorde et statlig meklingsorgan i fjor at både Norwegian og OSM Aviation er arbeidsgivere for de kabinansatte.

Det får AFA mye av æren for:

«Uten hjelp fra AFA, ville vi ikke ha oppnådd alt det vi har idag», skriver NCCA.

Samtidig legges det ikke skjul på at en del kabinansatte trolig vil ha blandete følelser ved å skulle slutte seg til Norwegians gamle fiende AFA. Dette har også vært diskutert med AFAs internasjonale president Sara Nelson.

«Sara forstår at dette er et kontroversielt tema for noen av dere», står det i oppdateringen fra NCCA til medlemmene.

Likevel tror NCCAs styre at det er mye å hente ved en tilslutning til AFA: Et forhandlingsbudsjett, en profesjonell forhandler og vekten til en av verdens største fagforeninger for kabinansatte.

- Bak lukkede dører

Verken OSM Aviation eller Norwegian vil ha en offentlig diskusjon med NCCA.

«Vi er i forhandlinger med NCCA om tariffavtale i USA, og har ingen ønsker om å svekke dem som fagforening. Vi har avtaler med fagforeninger i en rekke land, og vårt ønske er å få på plass en avtale med NCCA så snart som mulig. Så lenge vi er i forhandlinger, finner vi det ikke riktig å kommentere saken utover å konstatere at vi vil forhandle videre og forholde oss til den endelig avtale som partene blir enig om», skriver OSM Aviations kommersielle direktør Fredrik Øygard.

«Vår samarbeidspartner OSM Aviation er i forhandlinger med NCCA om en tariffavtale for våre kolleger i USA. Hvor vår amerikanske fagforening søker medlemskap er opp til dem å avgjøre. De fleste av våre piloter og kabinansatte er fagorganisert, og vi ønsker å få på plass en avtale med NCCA så fort som mulig. Vi er opptatt av at forhandlinger skal skje bak lukkede dører mellom partene og ikke i en norsk avis, så det er ikke naturlig å for oss å kommentere påstander», er kommentaren fra Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

Spania-krangel

Også i Spania foregår det for tida tarifforhandlinger med Norwegians kabinansatte. Også der har det vært et opphetet forhandlingsklima, slik Dagbladet skrev i januar.

Nylig omtalte Dagbladet en dom fra Malaga, hvor Norwegian ble ilagt en bot på omtrent 90.000 kroner for å ha motarbeidet et fagforeningsvalg.

Informasjonssjef for Norwegian i Spania, Alfons Claver, avviste at Norwegian er et fagforeningsfiendtlig selskap.

- Ikke noe er lengre vekk fra sannheten, uttalte han til det danske nettstedet check-in.dk.