Krangel om FIFA-turnerning endte med fengselsstraff

En FIFA-turnering gikk fra lek til alvor i en studentbolig i Halden. Nå er en av deltakerne, en mann i 20-årene, dømt til fengsel av Halden Tingrett, skriver Dagsavisen.

Kastet fjernkontrollen i hodet på tiltalte

Fire studenter ved Høgskolen i Østfold i Halden startet en fredelig turnering med fotballspillet FIFA, men det endte med en slåsskamp hvor en av deltakerne knakk armen til motspilleren.

Det oppstod uenighet under turneringen, og fornærmede i saken ønsket å starte turneringen på nytt. Tiltalte, som spilte med en annen deltaker på dette tidspunktet, var ikke enig.

Til tross for uenigheten, slo fornærmede av spillkonsollen. Dette skal ha provosert tiltalte nok til å dytte til fornærmede, som svarte med å kaste fjernkontrollen i hodet på tiltalte.

Fornærmede gikk ut av boligen, og ventet utenfor. Tiltalte ble holdt igjen i leiligheten i 30 til 40 minutter, men løp så ut.

Ifølge Dagsavisen står det i rettspapirene at begge ønsket å sloss og de løp på hverandre utenfor.

Slo en stokk mot fornærmede

Tiltalte fortalte at han så en stokk. Et vitne har forklart at den var ca. 1 meter lang og var en neve tykk. Han fortalte at det så ut som stokken var hogd ned fra et tre og kunne minne om en grein.

Dette synes å stemme med forklaringen tiltalte, fornærmede og et annet vitne har gitt om stokken, står det i saken.

Tiltalte løftet og slo stokken mot fornærmede, som løftet armen for å forsvare hodet sitt. Stokken traff armen med nok kraft til at både stokken og armen knakk.

- Tiltalte har forklart at han slo fornærmede med stokken med vilje fordi han var sint. Han fortalte at han gjorde det fordi han ville ta igjen for fjernkontrollepisoden. Derfor ønsket han ikke å forlate stedet ved å løpe unna selv om han hadde det handlingsalternativet, heter det i rettens vurdering.

Men det ene slaget var ikke nok, tiltalte skal ha forsøkt å slå fornærmede med rester av stokken. Fornærmede kastet seg over tiltalte, og i basketaket ble det utdelt slag.

De ble splittet opp av andre studenter, og fornærmede ble kjørt til sykehus. Der ble det påvist et brudd.

5 måneders fengsel

Tiltalte mente han handlet i selvforsvar, men retter mener at dette ikke var nødverge.

- Det er anført av aktor at stokken må anses som et særlig farlig redskap. Retten er i tvil om det. Det vises til vitnenes forklaring hvor stokken karakteriseres som en grein fra et tre som man kunne holde i hånden og at den var ca. 1 meter lang. Retten finner imidlertid at bruken av stokken må anses skjerpende. Det vises til at tiltalte slo med stokken mot fornærmedes hode, og at potensialet for skade var stort dersom fornærmede ikke hadde forsvart seg med armen. Det vises til at armen brakk. Retten har derfor kommet til at straffen for overtredelsen isolert sett ligger rundt 6 måneder fengsel, skriver retten i skyldspørsmålet.

Retten kom fram til at en passende straff er 5 måneders fengsel. I tillegg må tiltalte betale oppreisning på 25.000 kroner.