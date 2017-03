Krangler om fulle voldtektofres skyld

(Dagbladet): En britisk dommer anklages nå for å plassere skyld for voldtekt på offeret etter at hun påpekte at en beruset kvinne er mer utsatt for å bli voldtatt enn en edru kvinne.

- Det er absolutt ingen unnskyldning for seksuelle overgrep, men potensielle overgripere graviterer mot sårbare kvinner, sa dommer Lindsey Kuchner da hun avsa dom i en voldtekssak i Manchester denne uka.

Uttalelsen har startet et stormløp mot dommeren, og politisjef Dame Vera Baird i byen Northumbia anklager henne for å legge ansvaret for voldtekt på offeret.

Skyld og skam

Politisjefen sier dommerens uttalelse er akkurat slikt som hindrer voldtatte kvinner i å anmelde.

- Dersom en kvinne er voldtatt og føler skyld og skam er det en lang vei til anmeldelse. Og hvis en dommer har sagt til dem «vel, hvis du drakk så har du større sjanse for å bli voldtatt, du har mindre sjanse til å bli trodd og du har vært så grenseløs at du selv har et ansvar», så vil den skyldfølelsen bare vokse hos offeret, sier Baird til The Guardian.

Yvonne Taylor, som leder et voldtektssenter, mener en dommer og en kvinne burde vite bedre enn som så.

- Den eneste som er ansvarlig for voldtekt er gjerningsmannen. Igjen blir kvinner klandret for voldtekten, sier hun til BBC.

Ikke trodd

Dommeren kom med uttalelsen da hun dømte en 19 år gammel mann til seks års fengsel for voldtekt av ei 18 år gammel kvinne han møtte i hamburger-restaurant i Manchester.

- Jenter er frie til å drikke seg snydens, men de må ikke glemme at potensielle gjerningsmenn graviterer mot berusede jenter. Det burde ikke være slik, men det skjer, og vi ser det igjen og igjen, sa hun ved domsavsigelsen.

Videre sa hun at fulle jenter har større vanskeligheter med å komme seg unna en overgriper, og at de senere ofte vil ha problemer med å huske detaljer fra overgrepet. En kvinne som var full da hun ble voldtatt vil heller ikke bli trodd av retten i like stor grad som et edru offer.

- Jeg bønnfaller kvinner om å ikke glemme dette, sier hun.

Feil sted

Debatten kjenner vi også godt fra Norge. I fjor sommer ble tre menn frifunnet for voldtekt av Andrea Voll Voldum. Retten viste til at hun var så full at det var tvil om hvordan hun husket situasjonen. Det var også tvilsomt at de som hadde sex med henne denne kvelden i Hemsedal skjønte at hun ikke var med på handlingene frivillig.

- Det er åpenbart for alle at Andrea Voll Voldum var på et sted hun ikke burde vært, skriver Hanne Kristin Rohde, tidligere leder av volds- og sedelighetsseksjonen ved Oslo politidistrikt.

Hun stiller spørsmål om det er hennes eller guttas ansvar at stedet ble farlig for henne?

Fastlege Amir Tauqir Chaudhary, som jobber ved Stovner legesenter, uttalte i 2011 at kvinner må være så fornuftige at de tar forhåndsregler for å forebygge voldtekt.

Dette vakte reaksjoner og daværende AUF-leder Eskild Pedersen mente i at Chaudary la ansvaret på voldtekt på kvinner.

Kvinners kan også ha et ansvar for egen voldtekt når de kler seg for fristende, mener Nina Karin Monsen.

- Seksualitet er som mat, den som er sulten forsyner seg med det som er tilgjengelig. Den som leker mat, kan risikere å bli spist, skrev hun i Aftenposten i 2014.