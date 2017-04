Kreftpasient ble foreskrevet positive tanker og urter i stedet for medisiner - døde

(Dagbladet): Den italienske legen og homeopaten Germana Durando ble tirsdag dømt til to og et halvt års fengsel for å ha feilbehandlet en kreftpasient slik at hun døde. Behandlingen var i tråd med metodene til den Sandefjord-bosatte lisensløse «legen» Ryke Geerd Hamer (81), skriver storavisa Repubblica.

- Hun behandlet kreft med urter og terapi, og pasienten døde, slår domstolen i Torino fast. Dommeren kaller Hamers teorier for «kvakksalveri».

Saken har fått stor oppmerksomhet i Italia, og er omtalt av en rekke medier.

« 4 milliarder ikke-jøder er med overlegg slaktet med kjemo og morfin i løpet av de 35 siste åra, etter ordre fra jødenes 'messias' M.M. Schneerson, på hvis grav Deres datter har latt seg filme. » Ryke Geerd Hamer, i brev til Donald Trump

Føflekk på 14 cm

Retten finner det bevist at pasienten i 2005 kom til legen med en føflekk på 5 mm, som seinere viste seg å være ondartet hudkreft. I ni år lot hun seg overtale av legen til å la seg «helbrede» med «psykologisk te» og samtaleterapi.

«Hva slags homeopatiske midler tar du? Ser deg snart - i mellomtida må du jobbe med tilgivelse og prøve å møte eksen din», var legens svar på pasientens bekymring over at føflekken bare vokste, luktet, var smertefull og blødde.

Til slutt hadde føflekken vokst til 14 centimeter i diameter, og kvinnen gikk til slutt med på å fjerne den. Men da var det for seint.

- Det var doktor Durando som overbeviste Marina Lallo om at kampen mot kreften var en kamp mot hennes psykologiske problemer, sa aktor Rossella Salvati under hovedforhandlingen.

Barn døde

I tillegg til fengselsstraffen må legen betale til sammen 190 000 kroner i erstatning til den den 53-årige pasientens etterlatte.

- Vi håper denne dommen vil medvirke til å redde noen liv, og at flere får mot til å melde ifra om visse typer behandling som bare kan ses på som supplerende, sier avdødes bror Rudy Lallo.

Doktor Durandos forsvarer Stefano Castrale vektlegger på sin side at fengselsstraffen er halvannet år kortere enn aktors påstand, og at retten ikke gir henne yrkesnekt, melder TV-kanalen TGcom24.

Legeforeningen i Torino, som vitnet under rettssaken, har avdekket at et 14 måneder gammelt barn med hjernehinnebetennelse døde etter å ha blitt behandlet med Hamer-metoden av Durando. To pasienter av andre Torino-leger har dødd etter å ha blitt fortalt at de måtte overkomme psykologiske traumer og ta homeopatisk medisin - som i all hovedsak består av vann.

- Jødisk konspirasjon

Dagbladet har i en rekke artikler omtalt tyske Hamer, som flere ganger er straffedømt i utlandet. Siden 2007 har han drevet «Universitet Sandefjord for den Germanske Nye Medisin, Naturlig Kunst og Livsstil» - i praksis hans eget hjem i utkanten av Vestfold-byen.

Hans alternative behandlingsmetode, «Den germanske nye medisin» (GNM), har som utgangspunkt at tradisjonell behandling med medisiner (kjemoterapi) er utformet av jødene for å ta livet av alle ikke-jøder - derfor må pasientene slutte med medisiner og i stedet tenke positive tanker, siden sykdom ifølge Hamer skyldes negative tanker og følelser, eller ulike «konflikter».

Bayersk TV avslørte i 2010 at Hamer behandlet pasienter på «universitetet». Ei tolvårig kreftsyk jente fra Hamburg-området flyktet sammen med sin mor fra sykehusbehandling til Sandefjord for å la seg behandle av «legen», men avbrøt oppholdet da TV-teamet kom på døra. Naboer fortalte Dagbladet om en jevn strøm av besøkende som ble kjørt til det grønnmalte huset fra Torp flyplass.

Flere dødsfall

De siste åra er Hamers metoder blitt koblet til flere saker med dødelig utgang. Julaften 2009 døde ei fireårig diabetessyk jente fra Hannover etter å ha blitt feilbehandlet av foreldre som var svært opptatt av GNM. Samme dag døde kreftsyke Susanne Rehklau (12) fra Bayern etter å ha blitt friskmeldt av Hamer uten noensinne å ha truffet ham.

Fireåringens foreldre ble dømt til betinget fengsel i 2015. Hamer avviste den gang overfor Dagbladet å ha hatt noe med jenta å gjøre, men bet seg merke i at de to jentene døde samme dag:

- I lys av sammenfallet mellom dødstidspunktene for denne jenta og Susanne Rehklau må påtalemakten nå etterforske om det ikke her foreligger et overlagt drap ved hjelp av en dødschip.

Norske helsemyndigheter har ønsket å få straffeforfulgt Hamer, men saken ble henlagt, bl.a. fordi tyskeren mangler legelisens og dermed ikke kommer inn under helselovgivningen.

81-åringen er fremdeles aktiv fra sitt «universitet», som utgir bøkene hans, og har en rekke følgere verden over. En del alternative retninger tar dessuten opp i seg hans teorier om at sykdom skyldes «konflikter».

Brev til Trump

Hamers mangeårige advokat Erik Bryn Tvedt bekrefter overfor Dagbladet at han fremdeles representerer tyskeren, men avviser å gi ytterligere opplysninger om 81-åringens tilstand og status.

«Legen»s hjemmeside viser imidlertid nylig aktivitet. 25. januar, bare dager etter at Donald Trump ble innsatt som president, skrev Hamer et brev til ham der han uttrykker bestyrtelse over at presidentens datter Ivanka i november besøkte grava til den ortodokse rabbineren M.M. Schneerson.

«Vær så snill å høre på meg. Det handler om det største massedrapet i menneskehetens historie. 4 milliarder ikke-jøder er med overlegg slaktet med kjemo og morfin i løpet av de 35 siste åra, etter ordre fra jødenes 'messias' M.M. Schneerson, på hvis grav Deres datter har latt seg filme», skriver Hamer harmdirrende.

Hamer har også nylig forsøkt å få tilbake sin tyske legelisens, som han ble fratatt i 1986. Dette ble avslått av en domstol i Frankfurt i februar, ifølge avisa beck-aktuell.

Dagbladet har forsøkt å få en kommentar til saken fra Ryke Geerd Hamer. Han har ikke respondert.

Ryke Geerd Hamer (81) Tysk utdannet lege. Født 17. mai 1935 i Mettmann, Nordrhein-Westfalen.

Fullførte legeutdannelsen i 1962 og fikk lisens året etter. Spesialiserte seg etter hvert i indremedisin.

Etter sønnen Dirks død i 1978 utviklet han «den germanske nye medisin» (GNM), en alternativ behandlingsmetode for alle typer sykdommer.

Ble fradømt legelisensen av tysk rett i 1986. Dommen ble stadfestet i 2003 og 2007.

Da han tross lisenstapet fortsatte å behandle pasienter, ble han etter hvert etterforsket for pasientdød og feilbehandling.

Ble i 1992 dømt til seks måneders betinget fengsel i Tyskland. Etter anke ble straffen redusert med to måneder.

Fikk en ny tysk dom på 19 måneders fengsel i 1997. Hamer sonet tolv måneder av dommen.

Dro deretter til Spania, men ble i 2004 utlevert til Frankrike, der han sonet 15 måneder av en dom på tre års fengsel.

Etter hvert ble han også i Spania etterforsket for en rekke dødsfall. Dro så til Norge sommeren 2007.

Har siden bodd i Sandefjord og driver der «Universitet Sandefjord for den Germanske Nye Medisin, Naturlig Kunst og Livsstil».

Har i Norge gått rettens vei for å få drive som lege, men alle rettsinstanser har avvist begjæringen. Påfølgende søksmål mot den norske stat har ikke ført fram. Kilder: norske og utenlandske medier, Hamers hjemmeside, rettsdokumenter, Wikipedia «Den germanske nye medisin» (GNM) Alternativ medisinsk behandlingsmetode og teori grunnlagt av Hamer.

Hamer grunnla retningen i 1978 etter at han fikk testikkelkreft kort tid etter at sønnen Dirk ble skutt. Det ledet ham til å mene at all alvorlig sykdom skyldes traumer.

Hamer hevder at traumene viser seg på hjerneskanning som ringer (Hamer-ringer).

Sykdom ytrer seg hovedsakelig som «konflikter» (f.eks. «vannkonflikt»). Helbredelse skjer ved å overkomme konflikten og ved ytterligere naturlige prosesser.

Hamer avviser kjemoterapi (behandling med medisiner, red.anm.) fordi den kan være skadelig og hindre den naturlige helbredelsen i hht. GNM.

Han hevder jødene står bak en konspirasjon for å drepe flest mulig ikke-jøder. Jødene både kjenner til og bruker GNM, men gjennom konspirasjonen får ikke den øvrige befolkningen del i dette. Isteden blir de langsomt utryddet med konvensjonell kjemoterapi. Legemiddelbransjen er en viktig medspiller i konspirasjonen.

Hamer har tilhengere og klinikker i en rekke land, bl.a. Norge, der en avlegger har gått under navn som «metamedisin» og «metahelse». Kilder: norske og utenlandske medier, Hamers hjemmeside, rettsdokumenter, Wikipedia