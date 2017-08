Kreftsyke Marthe tar farvel med familien og hunden: - Jeg har bare dager igjen av livet mitt

Hun har siden fredag vært innlagt på Akershus universitetssykehus, etter et kraftig tilbakefall. Legene mener Marthe Sundby (42) bare har dager igjen. Leverkreften har festet et jerngrep om kroppen hennes.

- Legene sier at jeg har veldig kort tid igjen, i beste fall én uke. Jeg er ikke redd for døden, men jeg er trist fordi jeg er i ferd med å forlate alle dem jeg er så glad i. Jeg har bare dager igjen av livet mitt, men legene sier at jeg har en sterk kropp. Det kan hende at jeg får litt ekstra tid, sier Sundby.

Leveren vokser

Det er to måneder siden kroppsbygger Marthe fikk den tøffe beskjeden om at immunterapien som hun har fått en stund, ikke lenger virker. Hun har primær leverkreft, og det finnes ingen kreftkur mot denne typen. Derfor har Marthe fått immunterapi, etter at leverkreften ble oppdaget i fjor sommer. Det skjedde ni år etter at Marthe fikk leverkreft første gang. Da ble to tredeler av leveren fjernet. Denne gangen har det vært lite legene har kunnet gjøre for å få Marthe frisk.

- I våres sa legene at jeg i beste fall hadde ni måneder igjen av livet mitt. Da jeg for åtte uker siden fikk vite at leveren vokste og at det ikke var mer å gjøre, forstod jeg at tiden snart ville renne ut for meg. Da startet min sorgprosess. Mine nærmeste håpet at det ikke skulle gå så raskt. De har det på mange måter tøffere enn meg akkurat nå. Jeg har forsonet meg med hva som er i vente, sier Marthe.

Familien

Likevel; Marthe hadde håpet å få med seg høsten. Hun synes det er en frisk og fargerik årstid. Den skulle hun gjerne ha tilbrakt sammen med sine nærmeste dette året også. Slik blir det ikke.

- Men jeg har veldig mange flotte minner, sier hun.

Marthe har ikke mann og barn, men foreldre og to søsken. Og hunden Blue, en engelsk staffordshire på knapt ett år.

- Han har vært viktig for meg hele veien. Jeg fikk Blue etter at jeg ble syk. Jeg avtalte med mamma at hvis jeg ikke kunne overvinne sykdommen, så skulle hun ta seg av Blue. Han bor hos henne nå. Mamma er en sprek dame på 70 år som vil ta godt vare på prinsen min.

Begravelse

Marthe har tatt farvel med leiligheten sin i Oslo.

- Det kjennes rart å aldri være der mer. Det var min trygge base.

Hun har ordnet med testament, og bestemt hvordan sin egen begravelsen blir.

- Alle de flotte ordene som sies i en begravelse, har jeg de siste dagene hørt fra familie og venner. Det gjør inntrykk. I himmelen vil jeg sitte og vente på alle de jeg er glad i. Vi møtes igjen. Jeg er ingen veldig troende person, men jeg har tro på at det ikke er slutt når jeg har sovnet inn, sier Marthe.

Marthe har hele tiden slåss for å bekjempe kreften.

- Jeg tapte ikke kampen mot kreften, for jeg har fightet – kjempet hver eneste dag. Det å hevde at jeg har tapt er som å si at jeg har sviktet i en kamp utenfor min kontroll. Primær leverkreft må bekjempes med rette medisiner, og de finnes dessverre ikke ennå. Håpet og fighterviljen min har vært der hele tiden, men alt løser seg ikke med håp og vilje alene, sier Marthe.

Ta vare på hverandre

Marthe har i mange år jobbet med eiendomsforvaltning. Hennes store lidenskap på fritiden har i mer enn 20 år vært kroppsbygning. Marthe kan skilte med å være både norsk og nordisk mester i bodybuilding.

- Jeg har levd livet. Drømmene min har jeg fulgt, og jeg har opplevd mer enn en 80-åring. Jeg føler jeg har lite ugjort. Helt siden jeg ble syk har jeg sagt hvor viktig det er å leve livet og ikke utsette ting. Vis kjærlighet og ta vare på dine nærmeste. Hvis flere gjør det, ja da skal jeg sitte bak skyene der opp og smile fornøyd!