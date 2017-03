«Amerika er i hatets grep», sa den russiske TV-kommentatoren Dmitrij Kiseljov ifølge det amerikanske nettstedet Politico på Rossiya 1-kanalen på søndag.

Han kritiserte også indirekte USAs liberale våpenlovgivning, som Trump er en varm forsvarer av.

Ifølge Kiseljov kan den politiske uroen i USA bli en «farlig kombinasjon med frittflytende skytevåpen».

At nettopp Kiseljov uttaler seg slik, er interessant på grunn av hans nære forhold til Russlands president Vladimir Putin.

Dagbladet har blant annet omtalt ham som «stjerna i Putins propagandaapparat».

«Sessions-skandalen»

Flere Putin-støttede medier ser nå ut til å ha skjerpet tonen overfor Donald Trump og hans medarbeidere, etter at de i månedsvis har fått kritikk for å ha et for tett forhold til regimet i Russland.

«Session-skandalen: US på vei mot konstitusjonell krise», skrev nylig det svært Putin-vennlige nettstedet Russia Today,.

I artikkelen omtales anklagene om upassende kontakter mellom Trump-administrasjonen og russiske representanter, og at justisminister Jeff Sessions viste seg ikke å ha fortalt hele sannheten om sin kontakt med Russlands USA-ambassadør.

«Ser drømmen svinne»

En annen publikasjon som knyttes til Kreml og Putin, Sputnik News, publiserte nylig artikkelen «Immigranter ser den amerikanske drømmen svinne etter økning i hat-forbrytelser».

Det kan se ut som om russernes syn på Trump har forandret seg, etter at det i valgkampen skinte gjennom at Putin foretrakk Trump som president framfor Hillary Clinton.

Men ifølge eksperter nettstedet Politico har snakket med, er det ikke sikkert artiklene skal tolkes på denne måten.

- Nyter situasjonen

Disse ekspertene mener det kan være så enkelt som at makthaverne i Moskva bare var ute etter å undergrave USAs politiske system - uansett hvem som skulle ende opp som amerikansk president.

- Russlands regjering nyter den alvorlige skaden på USAs internasjonale omdømme, som et resultat av Trump-administrasjonens første kaotiske uker, sier Andrew Weiss, tidligere rådgiver for Clinton i Det nasjonale sikkerhetsrådet ifølge Politico.