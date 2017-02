Krevde å sjekke de ansattes private mobiltelefoner

(Dagbladet): Det hvite hus jakter illojale tjenere, og har begynt å gjennomgå mobiltelefonene til de ansatte.

Sean Spicer, Trumps pressetalsmann, skal ha innkalt en gruppe av sine ansatte til et ekstraordinært møte hvor samtlige fikk beskjed om å «legge sin telefon fram til inspeksjon», ifølge Politico.

Mobilsjekken ble ikke annonsert i forkant og gjaldt både de ansattes jobbtelefon såvel som private mobiltelefoner. Alle ansatte i Det hvite hus' kommunikasjonsstab skal ha vært til stede på møtet.

CNN bekrefter også denne saken gjennom deres kilder i Trump-administrasjonen.

Måtte gi fra seg telefonen på stedet

Det var forrige uke at Spicer ble gjort obs på en mulig lekkasje blant sine egne, da informasjon han ga på et internt møte med kommunikasjonsavdelingen plutselig var å finne i amerikansk presse.

Ifølge en kilde som var på dette interne møtet og snakket med Politico i etterkant, skal Spicer har innkalt den eksakt samme gjengen til et nytt møte. Det ble her gitt klar beskjed om at lekkasjer til pressen ikke aksepteres i Trump-administrasjonen.

Det var under dette møtet at Spicer krevde innsyn i alle mobiler for å finne lekkasjen.

På forhånd hadde Spicer konsultert med flere jurister i Det hvite hus for å undersøke om kontrollen ville være lovlig. Spicer skal også ha gitt klar beskjed om at apper som Signal og Confide, som muliggjør kryptert kommunikasjon, ikke er tillatt i Det hvite hus.

Internt kaos

Ifølge Politico skal Spicer også ha advart sin kommunikasjonsstab om mer bråk og flere kontroller dersom pressen fikk høre om telefonsjekkene og det ekstraordinære møtet, noe pressen altså fikk vite om.

En rekke amerikanske medier har i den siste tida kjørt saker om en Trump-administrasjon preget av indre kaos. Disse sakene har i stor grad støttet seg til anonyme kilder blant Trumps egne ansatte, og det skal spesielt være denne journalistikken Spicer vil til livs.

Det spekuleres nå i om Spicer vil vurdere å avskjedige enkelte i Det hvite hus for å vise alvor og forsøke å få kontroll på lekkasjene. Foreløpig er det lite som tyder på at ansatte i Det hvite har sluttet å kommunisere med pressen anonymt, ettersom også det ekstraordinære møtet om lekkasjer til pressen ble lekket til pressen.

Ingen middag

Etter han ble Trumps pressetalsmann 20. januar i år, har Sean Spicer stått i vinden ved en rekke anledninger. Han er blitt latterliggjort av skuespiller Melissa McCarthy på «Saturday Night Live» to ganger, og høstet enorm kritikk for å nekte enkelte mediehus adgang til et pressemøte i Det hvite hus.

Tidligere denne uka ble det også klart at Donald Trump bryter en 97 år lang tradisjon og dropper å delta på korrespondentmiddagen senere i år. Trump har som kjent et mildt sagt betent forhold til flere av USAs største mediehus, og har gjentatte ganger omtalt New York Times som «failing» og CNN som «fake news».