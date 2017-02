(Dagbladet): - Vi kommer til å kreve en åpen høring, rett og slett fordi vi er nødt til å få svar på både hvordan byrådet har håndtert søppelkrisa så langt og hvordan de vil håndtere den fremover.

Det sier Eirik Lae Solberg (H), leder av miljø- og samferdselskomiteen i Oslo kommune, som sammen med komiteens nestleder, Guri Melby (V), nå har tatt initiativ til høring om søppelkrisa i Oslo.

Lae Solberg mener at det de siste ukene er avdekket svikt i kommunens rutiner.

- Jeg mener at byråden er overraskende passiv og tilbakelent i en så alvorlig situasjon. Jeg hadde forventet mer aktiv oppfølging, sier Lae Solberg.

Kravet om høring fremmes tre uker etter at Bjørnar Moxnes (Rødt) varslet at han vil fremme mistillitsforslag mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) dersom ikke avtalen med renovasjonsselskapet Veireno heves.

Ønsker høringen velkommen

- Jeg ønsker full åpenhet i denne saken. Det var nettopp derfor byrådet i desember bestilte en ekstern gjennomgang av hele prosessen fra anbud og kontraktsinngåelse, til gjennomføringen av leverandørbytte, svarer byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) via sin byrådssekretær.

Byråden roser nå opposisjonen for initiativet.

- Vi har vært i en krevende situasjon etter at én leverandør fikk monopol på å hente avfall i byen. Jeg synes det er bra at leder og nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen er sitt ansvar bevisst og vil avholde en høring om disse spørsmålene. Jeg skal selvsagt gjøre mitt for at bystyret får det faktagrunnlaget de trenger, skriver byråd Berg videre.

Byråden har ikke kommentert kritikken fra Lae Solberg, som mener at hun har opptredt passivt i sin håndtering av søppelkrisa.

Byrådspartier krever opprydding

Dagbladet har den siste uka dokumentert at Renovasjonsetaten to ganger ikke har informert byråden om alvorlige lovbrudd, noe som igjen har medført manglende informasjon til bystyret:

- Det vi nå ser er urovekkende. Spørsmålet om tillit er noe som diskuteres fortløpende i vår bystyregruppe, sier Tommy Skjervold, fraksjonsleder for FrP i miljø- og samferdselskomiteen. Han understreker:

- Vi har ikke konkludert, og det kan vi heller ikke før vi har fått mer fakta på bordet.

Sunniva Holmås Eidsvoll fra byrådspartiet SV sier nå til Dagbladet at hun følger saken tett.

- Vil dere stemme for å terminere kontrakten med Veireno slik Rødt tar til orde for?





- Det er byrådet sin oppgave å finne ut av. Men som bystyrepolitiker kan ikke jeg sitte stille når jeg får nyheter om så grove brudd på arbeidsmiljøloven som det har kommet frem i Dagbladet de siste ukene, sier Holmås.

- Vi kan ikke ha et cowboyfirma som ser på arbeidsmiljøloven som veiledende til å hente søpla vår i Oslo, sier Holmås i en video som Oslo SV nylig ut på sin Facebook-side:

- Jeg har et sterkt behov som bystyrepolitiker å si fra om at det i alle fall er helt uaktuelt for Oslo SV å la et slikt firma fortsette, sier Homås til Dagbladet.



Veireno har ikke besvart Dagbladets tilbud om å kommentere utspillet fra Holmås.

Fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i miljø- og samferdselskomiteen, Andreas Halse beskriver det som «utrolig frustrerende» å være vitne til søppelkrisa, både som Oslo-beboer og politiker.

- Man blir forbanna både over den dårlige søppelhåndteringen, og over hvor dårlig det ser ut til å være håndtert fra selskapet Veirenos side, sier Halse til Dagbladet.

Bjørnar Moxnes (Rødt) uttalte nylig at han tror mange Ap-velgere har vansker med å forstå hvorfor kommunen ikke sier opp kontrakten med selskapet Veireno etter at Dagladet avdekket over 2000 brudd på arbeidsmiljøloven.

Ap-Halse svarer slik på kritikken fra Rødt og om bruddene på arbeidsmiljøloven:

- Vi kan ikke forsvare en situasjon med så mange lovbrudd på en lov som er et adelsmerke for norsk arbeiderbevegelse. Det er selvfølgelig helt umulig å forsvare og å akseptere. Det må nå være prioritet en for byrådet å få ryddet opp i situasjonen så raskt som mulig.

Derfor vil Venstre ha høring

Venstres Guri Melby påpeker at det i utgangspunktet er byrådens ansvar å inngå og å avslutte kontrakter.

Når Dagbladet spør om Venstre kan utelukke at de stemmer for Rødt-forslaget om å terminere kontrakten, svarer hun likevel:

- Jeg vil verken utelukke eller konkludere på noen ting. Det har vi ikke nok informasjon til å gjøre nå, sier Melby. Hun betegner situasjonen som «uakseptabel».

- De siste avsløringene bidrar selvsagt til å gjøre saken veldig mye mer alvorlig. En ting er at innhentingen av avfall nå virker som begynner å komme i orden. Men dersom man har oppnådd det gjennom å bryte arbeidsmiljøloven, så er det helt uakseptabelt for en innkjøper som Oslo kommune, mener Melby.