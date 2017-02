Krever regnskog-svar etter nye korrupsjonsavsløringer i milliardprosjekt

(Dagbladet): - Norge bør tenke seg grundig om før vi gir flere penger til Kongo, sier leder for Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen (V), til Dagbladet.

Venstre-politikeren mener regjeringen bør vente med å støtte regnskogsprosjektet før man har fått en demokratisk valgt og legitim regjering i Kongo.

Kongos president Joseph Kabila har gjentatte ganger utsatt valget i landet, på tross av at han har sittet lengre enn hva grunnloven tillater. Sist skyldte Kabila på at regjeringen ikke har råd til å gjennomføre et demokratisk valg.

- Her virker det som om man har bevilget for mye for tidlig. President Joseph Kabilas regjering er gjennomkorrupt. Før man er sikker på at pengene vil gå til bevaring av regnskogen, og ikke til nedhogging av regnskogen og korrupsjon, bør ikke Norge bevilge flere penger som kan gå til Kongo, sier Elvestuen til Dagbladet.

- Risikabelt prosjekt

Søndag skrev Dagbladet om milliardprosjektet til den norske miljøvernministeren i Kongo. Pengene, som er bevilget for å bevare regnskogen i Kongo, fører til avskoging og miljøødeleggelser, mener norske miljøorganisasjoner.

Regnskogfondet og Greenpeace Norge har i flere brev advart Helgesen mot prosjektenes formål, og muligheten for å gjennomføre det på en trygg måte.

Også 1. nestleder i Energi- og miljøkomiteen, Terje Aasland (Ap), reagerer sterkt på Dagbladets sak. Han krever svar fra miljøminister Vidar Helgesen (H).

- Vi stiller oss svært kritiske til om det er mulig å bevare regnskogen gjennom industriell hogst. Og om Norge har god nok kontroll på hvor pengene går, sier Aasland til Dagbladet. Han og Elvestuen er enige i at man bør revurdere støtten før Kongo har en legitim og demokratisk regjering.

- Å støtte prosjekt i Kongo er vanskelig og risikabelt. Man bør være veldig forsiktig med hva man gjør der. Man bør vente med å gi flere penger før det er gjennomført ett fritt og demokratisk valg, sier Elvestuen.

- Urovekkende

Aasland fra Arbeiderpartiet er nå urolig over hva norske skattepenger går til.

- Dagbladets artikkel er urovekkende og vi er bekymret. Vi trenger å få garantier om at norske skattepenger ikke går til korrupsjon og bidrar til ødeleggelsen av Kongos regnskog, sier Aasland.

Han forventer nå et grundig svar fra miljøminister Helgesen.

- Det er for tidlig å si om regjeringen har gjort noe kritikkverdig. Først trenger vi å få fram alle opplysninger i saken, sier Aasland.

Verdens andre lunge

Den fantastiske og gigantiske regnskogen i Den demokratiske republikken Kongo er den nest største på kloden, og blir kalt «verdens andre lunge».

Norske regnskogprosjekter Norges plan er å bidra med 3 milliarder kroner til to Kongo-relaterte regnskogprosjekter de neste årene.

CAFI – Central African Forest Initiative – skal bidra til redusert avskoging i Kongobassenget. Norge er så langt eneste land som har bevilget penger til CAFI. Etter planen skal Norge gå inn med 1,5 milliarder kroner.

Deler av programmet er omdiskutert og sterkt kritisert av Regnskogfondet, Greenpeace og Naturvernforbundet.

Skogkarbonfondet forvaltes av Verdensbanken. Kongo, og andre deltakerland, skal få økonomisk støtte til å forhindre avskoging, og slik forminske karbonutslipp. Norge har bidratt med 1, 5 milliarder kroner til fondet. Kongo har som første land fått godkjent sitt program, og forhandler nå kontrakt for å motta penger fra fondet.

Begge programmene legger opp til å subsidiere såkalt regulert og bærekraftig industriell hogst – «Sustainable Forest Management».

Norge overførte før jul i fjor 45 millioner dollar til ulike skogbevaringsprogram i DR Kongo gjennom Central African Forest Initiative.

Regnskogprosjektet CAFI – Central African Forest Initative - skal i prinsippet sikre redusert avskoging og forhindre forringelse av den livsviktige regnskogen i kongobassenget. Norge, som tok initiativet til programmet, har gjennom en intensjonsavtale med Kongo lovet å bevilge 1,5 milliarder kroner til CAFI fram til vinteren 2020. Pengene skal fordeles til kongolesiske tiltak gjennom FNs utviklingsfond.

Flere miljøorganisasjoner har gjentatte ganger advart sterkt mot prosjektet. De har bedt om at utbetaling til prosjektet bør stoppe før man har fått på plass en bedre ordning. De er også kritisk til prosjektets mål. Midlene skal fordeles av kongolesiske myndigheter selv, og et av målene er å bygge opp en lovlydig, kommersiell tømmerindustri i landet.

«Ideen om å redde regnskog gjennom å tilrettelegge for industriell hogst er paradoksal. Faren er stor for at norske penger til regnskogbevaring i stedet vil føre til økte klimagassutslipp og skogødeleggelse i Kongo», sa daglig leder Lars Løvold i Regnskogfondet til Dagbladet sist søndag.

Ble advart

På tross av gjentatte advarsler fra norske miljøorganisasjoner har Norge fortsatt å gi store millionbeløp til regnskogprosjektet. I desember utbetalte Vidar Helgesen og Norge over 300 millioner kroner til CAFI.

I sommer møtte Norges miljøminister Helgesen sin kongolesiske motpart, Robert Bopolo Mbongeza. Der ble Helgesen lovt at kongolesiske myndigheter skulle rydde opp i korrupsjonssaken i landet og sikre at prosjektet ble gjennomført på en forsvarlig måte.

Men i februar i år ble miljøminister Robert Bopolo Mbongeza selv anklaget for alvorlige forhold.

Av datoen på dokumentet som har skapt stortrøbbel for Mbongeza – 15. september 2016 - framgår det at han selv, bare tre uker etter at han garanterte Helgesen at han hadde ryddet opp i salget av ulovlige hogstkonsesjoner og annullert dem, kan ha innvilget og signert en kontrakt for en ulovlig hogstkonsesjon.

Helgesen: - Svært tilfreds

Det var Greenpeace Africa som slapp bomba i en rapport som vakte internasjonal oppsikt, og som blant annet ble omtalt i Bistandsaktuelt. Greenpeace hadde funnet dokumenter som viste at Mbongeza inngikk kontrakten med en nær alliert av president Joseph Kabila.

Til Dagbladet sa Helgesen sist søndag at han reagerer sterkt på Mbongezas handlinger den tida han var miljøminister.

«Det er selvsagt svært alvorlig at en tidligere minister brøt loven på denne måten. Samtidig er jeg svært tilfreds med at Kongos myndigheter umiddelbart tok grep for å kansellere både denne konsesjonen og alle andre konsesjoner denne tidligere ministeren måtte ha tildelt», skrev Helgesen i en epost.

Han forsvarte likevel ideen om å støtte kommersiell hogst i regnskogen.

«Ja, definitivt, såfremt hogsten faktisk drives på en skånsom måte, der utvalgte enkelttrær høstes og virksomheten drives på en måte som kommer lokalbefolkning og nasjonen til gode», skrev miljøvernministeren til Dagbladet.

Løvold fra Regnskogfondet reagerer på Helgesens argumentasjon.

- Hele regnskogsatsingen handler om å gjøre stående skog verdifull. Målet må være å belønne fattige skogland og fattige lokalsamfunn for å ta vare på skogen - ikke for å hogge den ned. Det regjeringen her gjør er snu hele grunnlogikken til regnskogsatsingen på hodet. Og heller belønne de som hogger skogen ned, sier Løvold til Dagbladet.