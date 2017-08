KrF kan ikke garantere for videre samarbeidsavtale

I går kom meldingen om at KrF bryter valgkampsamarbeidet med Høyre, Frp og Vestre. Dette skjer dagen etter at innvandringsminister Sylvi Listhaug gikk til frontalangrep på KrF-leder Knut Arild Hareide og beskyldte han for å «sleike imamer oppetter ryggen».

Hareide reagerte kraftig på uttalelsen, og varsler en hardere tone mot Frp i slike saker.

- Frp har kommet med en rekke angrep mot oss den siste tiden. Vi ønsker å være konstruktive, men når de angriper oss kommer vi til å svare. Vi kommer ikke til å sitte stille og høre på, sier Hareide.

- Store uenigheter

Hareide avviser likevel at det avbrutte valgkampsamarbeidet har noe med Listhaugs retorikk å gjøre.

- Det er ingen dramatikk i dette fra vår side. Samarbeidspartiene har fått til mye i denne perioden og har markert det en rekke ganger med fellesopptredener, sier Hareide og fortsetter:

- Nå går KrF til valg på en ny regjering. Vi ønsker en regjering bestående av sentrumspartiene og Høyre, med Erna som statsminister. Da er det jo heller ikke naturlig at vi skal drive valgkamp sammen med Frp. Dette informerte jeg Erna om for lenge siden.

Dagbladet får opplyst at KrF ikke kan garantere at samarbeidsavtalen vil bestå etter valget. Bakgrunnen til at KrF løsriver seg fra samarbeidet med Frp, er store uenigheter om partiets politikk og retorikk, får Dagbladet opplyst.

Valgkamp på egen hånd

Avgjørelsen om valgkampsamarbeidet ble tatt før sommeren og skal ikke ha direkte sammenheng med den opphetede debatten med Listhaug, sier Hareide.

- Gjør debatten med Listhaug det vanskeligere for dere å samarbeide på borgerlig side til høsten?

- KrF har et vedtak om at vi ønsker en sentrum-høyre-regjering etter valget, og hvis ikke vil vi mest sannsynlig velge opposisjon. Det at det er en politisk avstand mellom KrF og Frp er ikke noe nytt, sier Hareide til Dagbladet.

Valgforsker Bernt Aardal mener at KrFs forhold til Frp har vært dårlig lenge.

- At Krf sier dette er egentlig ikke så veldig uventet. Det som skjedde med Sylvi Listhaug i går, var nok toppen av et isfjell som har ligget der en stund, sier han.

Erna støttet Hareide

Frp-leder Siv Jensen støttet Sylvi Listhaugs imam-kommentar, mens statsminister Erna Solberg irettesetter Listhaug etter kommentaren. Det takker Hareide statsministeren for.

- Takk Erna! Jeg er glad for verdibudskapet fra statsministeren i dag, skriver han på sin Facebook-side.

Bakgrunnen for at KrFs ståsted er blitt kjent først nå, skal være at Høyre skal ha ønsket et felles opplegg med de fire partilederne på borgerlig side i forkant av partilededebatten i Arendal nå på mandag. Dette blir det nå ingenting av Erna Solbergs statssekretær Sigbjørn Aanes bekrefter dette, men sier at det også er praktiske årsaker til at det ikke passet.

- Det at KrF ønsker å drive valgkamp på egenhånd er ikke noe nytt for oss, sier Aanes.

Statsministeren vil fortsatt stille opp på valgkamparrangementer med de andre borgerlige partilederne separat, opplyser hennes statssekretær Sigbjørn Aanes.

Ønsker en sentrumsregjering

KrF-rådgiver Dag Fedøy viser til at samarbeidsvedtaket fra KrFs landsmøte i 2017 er annerledes enn vedtaket fra 2013. I 2013 sa KrF at ikke-sosialistisk flertall skal gi en ikke-sosialistisk regjering. I år ønsker KrF altså en regjering bestående av flest mulig sentrumspartier og partiet Høyre.

Nestleder Ola Elvestuen i Venstre sier at Venstre fortsatt vil samarbeide med regjeringspartiene i valgkampen.