KrF og Sp kan redde kontantstøtten - igjen

(Dagbladet): I dag, 1.august, øker kontantstøtten med 1500 kroner, til 7.500 kroner i måneden.

Det skjer til jubel fra KrF - mens Ap er bekymret.

- Vi har som ambisjon å avvikle ordningen og erstatte den med en ventestøtte-ordning. Så håper vi å få gjennomslag for det, sier Ap-politiker Arild Grande, som sitter i familie- og kulturkomiteen i Stortinget.

I inneværende periode har Ap flere ganger kritisert støtteordninga, som partiet beskriver som innvandringsfiendtlig og et hinder for kvinner i arbeidslivet.

Vil være garantist

De går til valg på å avvikle kontantstøtten, i likhet med SV og Venstre.

Likevel er det er høyst usikkert hva som skjer med kontantstøtten etter valget hvis Ap vinner valget.

To av Aps foretrukne samarbeidspartnerne - KrF og Senterpartiet - er forkjempere for å opprettholde den som i dag.

- KrF vil være garantist for kontantstøtten, og jeg har et behov for å rope ut til Ap og Frp om at 60 prosent av ettåringene bruker kontantstøtten. Det tror jeg både Gahr Støre og Siv Jensen glemmer, sier Knut Arild Hareide til Dagbladet.

KrF-lederen vil kreve at kontantstøtten opprettholdes uansett hvem KrF skal samarbeide med etter valget - og mener KrF er den eneste garantisten for at støtten opprettholdes på dagens nivå i en tid da ordningen er truet fra alle kanter.

- Ap er i mot, Siv Jensen er i mot (Frp vil gjøre kontantstøtten kommunal, journ.anm), og Høyre hadde en stor diskusjon om dette på sitt landsmøte. Sp er for ordningen, men satt i sin tid i en regjering som reduserte den, sier Hareide.

Sps Marit Arnstad påpeker at også Sp går til valg på å opprettholde støtten, men vil ikke si noe om hvor viktig saken blir for Sp i eventuelle regjeringsforhandlinger.

Sist Ap og Sp satt i regjering sammen ble kontantstøtten ikke avviklet, men redusert og endret.

- Det blir sikkert en diskusjon om den, men det blir en diskusjon på linje med andre diskusjoner. Vi kan ikke begynne å velge på noen deler av programmet vårt, og det er ikke mulig å gradere, sier hun.

I det blå

Bare noen uker før valget, er det altså helt i det blå hva som vil skje med kontantstøtteordningen hvis det blir rødgrønt flertall etter valget - og det er ikke usannsynlig at Sp og eventuelt KrF kan hindre at en Ap-ledet regjering avvikler den.

- Vi har tradisjon for å finne gode løsninger både med Sp og også med KrF, og vi vet at det er dette småbarnsforeldre etterspør. Vi går til valg på å fjerne ordningen og erstatte den med en venteordning, så får forhandlinger med andre parti og valget avgjøre, sier Grande i Arbeiderpartiet.

Saken er en av flere saker hvor Ap klinsjer med Sp og KrF.

Bioteknologiområdet er et annet slikt åpenbart konfliktområde.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil imidlertid ikke svare på hvilke saker Ap kan gi seg på i forhandlinger om regjeringsmakt.

- Blir det et nytt flertall skal vi forhandle med andre, og i forhandlinger må alle gi og ta. Det vil være områder hvor vi er uenige, de skal vi klare å løse, men det viktige er å få til et styringsdyktig flertall sammen med partier som deler vårt mål om å bytte ut Frp og Høyre i regjering og få en ny politikk med sterkere innsats for arbeids til alle, som satser på en god skole og trygge helsetjenester framfor skattekutt til de med mest fra før, sier Støre.