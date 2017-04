KrF vedtok å skattlegge barnetrygden

TRONDHEIM (Dagbladet): Med 90 mot 82 stemmer vedtok KrF-landsmøtet å øke barnetrygden, men samtidig innføre skatt som innebærer at de minst velstående familiene får mer å rutte med.



Her er forslaget fra programkomiteen, som nå er vedtatt KrF-politikk:

«KrF vil beholde barnetrygden som en ordning for alle med barn. Barnetrygden har ikke blitt prisjustert på svært mange år og blir derfor stadig mindre verdt. KrF mener det er viktig å beholde barnetrygden og styrke den ved å prisjustere den. KrF vil at barnetrygden økes betydelig for alle, men skattlegges. På denne måten vil de med lave inntekter og lav skatteprosent sitte igjen med mer enn i dag, mens de som har høy inntekt og betaler mye skatt vil få noe mindre totalt sett. Ordningen vil med dette i større grad virke sosialt utjevnende. Barnetrygd skal ikke regnes med i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte.»

Stortingsgruppa til KrF hadde foreslått å beholde barnetrygden som en universiell ordning.