KrF vil alderssjekke brukere av pornonettsider

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad ønsker å innføre aldersjekking av brukere på pornonettsider.

Inspirasjonen er hentet fra Storbritannia, som nå innfører en ny lov for å beskytte barn mot pornografi. Loven vil blant annet innebære at pornografiske nettsider blir pålagt å verifisere brukernes alder ved bruk av kredittkort.

- Som politiker synes jeg det er et spennende tiltak. Som pappa er jeg bekymret for at barn i Norge er på europatoppen når det gjelder å se på porno, sier nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, til NRK.

Han understreker at myndighetene har som oppgave å sette aldersgrenser for å regulere tilgangen på filmer, alkohol og spill. Han mener at pornografi slipper for billig unna.

- Det er tabu å snakke om regulering av internett også med pornografi. Jeg mener tiden er moden for et tiltak, sier Ropstad, som mener at spesielt barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) kunne jobbet mer aktivt mot nettporno.

Justiskomiteen besluttet i starten av juni å nedsette et utvalg for å finne ut hvordan man kan beskytte barn mot pornografi og seksualisert innhold på nett. Fem KrF-representanter sto bak forslaget.

Direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, mener tiltaket om å kreve kredittkortdetaljer fra brukeren er problematisk.

(NTB)