KrF vil stenge nettet for bettingselskapene - kjefter på kjendisene

(Dagbladet): KrF og Arbeiderpartiet vil be regjeringen blokkere nettsidene til utenlandske bettingselskaper. Det skjer i forbindelse med Stortingets behandling av spillpolitikk i vår.

Selskapene - som Betsson, Betsafe og Bet365 - skal også forbys ved lov å reklamere på norske internettsider og tv-kanaler, dersom KrF og Ap får viljen sin.

Anette Trettebergstuen (Ap) sier forbudet både handler om å støtte opp om Norsk Tipping og om å unngå at folk «spiller seg fra gård og grunn».

- Regjeringen er for passive i dette spørsmålet. De sitter på gjerdet og ser på at mange tusen nordmenn har et spilleproblem. Vi ønsker ikke at disse selskapene, som skor seg på andres elendighet, skal få drive eller reklamere i Norge, sier hun.

Skatteparadis

Ifølge befolkningsundersøkelsen fra UiB er 122 000 nordmenn i faresonen for å bli spilleavhengig. Trettebergstuen og KrFs Geir Jørgen Bekkevold viser til eksempler hvor nordmenn med spilleproblemer lokkes med «gratis penger» for å vende tilbake til spillselskapene, og følges opp av egne kundebehandlere.

Trettebergstuen sier forslaget ikke bare skal verne om norske gamblere, men også Norsk Tipping.

- Norsk Tipping gir overskuddet tilbake til idretten og kulturlivet. Mens bettingselskapene holder til i skatteparadis, hvor alle pengene går til bakmenn som blir rike på pengene fra vanlige nordmenn.

Også Bekkevold og KrF mener spillselskapene har en uansvarlig hissig markedsføring.

- Vi vet hvor aggressiv markedsføring disse selskapene har, hvor spillene er designet for å skape høyest mulig avhengighet. I tillegg er det ingen grense på hvor mye én person kan spille bort, sier han.

Idrettskjendiser

Bekkevold understreker at det ikke skal bli ulovlig for Ola Nordmann å bruke selskapene.

- Det er overhodet ikke et mål for oss å gå etter dem som allerede sliter. Det er selskapene vi vil til livs, ikke nordmenn som bruker dem, forklarer han.

Bekkevold kommer også med en streng oppfordring til norske idrettskjendiser som lar seg hyre av bettingselskapene.

- Det er umulig for meg å forstå. Her har de blitt flinke i sin idrett blant annet på grunn av fellesskapets midler, og så blir de talsperson for selskaper som både tjener på andres spilleproblemer og fratar idrettsfellesskapet store midler. Jeg kan ikke forstå hvordan noen som har trent på baner betalt av tippemidler kan gjøre slikt, sier han.

John Arne Riise er blant idrettsprofilene som har kontrakt med bettingselskaper.

Riise har gjentatte ganger forsvart sin kontrakt med Betsson etter en langvarig konflikt med Norges Fotballforbund (NFF) over situasjonen.

- Folkehelseproblem

I dag har 15 EU-land blokkert IP-adressene til utenlandske bettingselskaper. Trettebergstuen og Bekkevold mener dét viser at forslaget deres er gjennomførbart. Å begrense bevegelsesfriheten på nettet mener de begge er et nødvendig onde i denne saken.

- Hvorfor skal ikke folk få bruke sine penger som de selv vil?

- Vi har jo allerede Norsk Tipping, så det handler ikke om at vi skal forby spill. Men selskapene som aggressivt jobber for å få nordmenn til å bruke mest mulig penger på avhengighetsskapende spill er et stort folkehelseproblem. Da mener vi begge det er politikernes ansvar å regulere dette på en måte som vi alle er tjent med, sier Trettebergstuen.

Bekkevold sier han og KrF, foreløpig uten Arbeiderpartiets støtte, også ønsker at Oljefondet skal trekke seg ut av alle utenlandske bettingselskaper.

- For meg er det veldig umusikalsk at fellesskapets penger, for det er jo dét Oljefondet er, skal investeres i selskap som igjen tapper fellesskapet for store midler, sier han og kikker på Trettebergstuen.

Ap-politikeren utelukker ikke at partiet hennes faller ned på samme løsning, men sier et slikt forslag ikke er behandlet i partiet ennå.