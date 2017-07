Krigsbombe detonert i Tønsberg

Klokka 22.20 meldte politiet at bomben var uskadeliggjort og at de snart avsluttet sitt arbeid på stedet. Sprenglegemet ble funnet i forbindelse med et større ryddearbeid Esso foretar i området.

Funnet ble gjort litt før klokka 11 mandag formiddag, og politiet rykket ut til stedet for å gjøre undersøkelser. Bomben viste seg å være delvis ødelagt, men Forsvarets bombegruppe ble tilkalt for å håndtere den.

Det ble satt en sikkerhetsavstand på 300 meter fra funnstedet. Kystvakten patruljerte det avstengte området øst og sør for Vallø. Bombedelene viste seg imidlertid å inneholde små mengder sprengstoff, opplyser politiet til Tønsbergs Blad.

Både i mai og mars ble det funnet bomber fra andre verdenskrig på Vallø, der britiske bombefly gjennomførte et omfattende luftangrep mot Vallø Oljeraffineri to uker før krigens slutt i 1945.

