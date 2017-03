(Dagbladet): Kripos kom i dag med en advarsel om et nytt stoff på markedet, hvor et kvart gram rent stoff tilsvarer mellom 1500 og 2000 brukerdoser. Tallet er basert på Kripos sine egne undersøkelser.

Dette forteller Kripos i en video publisert på Instagram, men påpeker at de ikke har bestemt styrkegraden for stoffet.

Kan være 50 ganger sterkere enn heroin

Kripos er bekymra over økningen av stoffet, som etter undersøkelser gjort av Folkehelseinstituttet viser seg å være 20 til 50 ganger sterkere enn heroin.

- Vi er bekymra, fordi vi ser at det har vært en økning. Det er ukjent for mange brukere der ute, og ikke minst så er det et ekstremt potent stoff, så det er veldig lite som skal til før man eventuelt overdoserer, forteller Kripos i en pressemelding.

Kripos advarer mot stoffet i en video. Se den øverst i saken.

- Det er tatt beslag i små mengder, men det kan gi mange doser og er svært farlig, sier Elisabeth Drange, senioringeniør i Kripos' seksjon for narkotikaanalyse.

Advarer på det sterkeste

«Analyser viser at stoffet er Furanylfentanyl, et syntetisk og svært potent stoff. Vi er kjent med at Furanylfentanyl har ført til overdosedødsfall i Norge og vil på det sterkeste advare mot å kjøpe og bruke det», skriver Kripos.

Kripos forteller i pressemeldinga at de har siktet to menn, født i 1990 og 1994, for omsetning av narkotika, blant annet på det mørke nettet.

Kjøp og salg på det mørke nettet

Kripos informerer om at Furanylfentanyl er et syntetisk opioid, brukt som medisinsk narkosemiddel, og at stoffet omsettes både i pulver og i flytende form.

Ved salg på det mørke nettet skjer kommunikasjonen mellom kjøper og selger kryptert, noe som gjør etterforskningen vanskeligere. Politiet har likevel verktøy og muligheter for å identifisere de involverte. Betalingen skjer hovedsakelig med kryptovalutaen Bitcoin, og narkotikaen blir distribuert til kjøperne gjennom ordinær postgang, skriver Kripos.

- På bakgrunn av etterforskningen har vi grunn til å tro at Furanylfentanyl er spredd i rusmiljøer i Norge. I og med at salget har foregått på nett, kan det også ha nådd personer som ikke er tilknyttet noe etablert rusmiljø, både i Norge og utenlands, sier politiadvokat i Kripos, Ole Kristian Bjørge.

Ifølge Kripos ble den ene siktede ble pågrepet i Hordaland i februar og sitter i varetekt.