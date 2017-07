Krisa mellom Tyrkia og Tyskland forverres

Forholdet mellom Tyskland og Tyrkia er på nær frysepunktet etter at to tyske statsborgere, en journalist og en menneskerettighetsaktivist, er arrestert i Tyrkia med terroranklager. Også fire andre menneskerettighetsaktivister er fengslet. Tyskland advarer nå sine borgere og bedrifter om å dra til Tyrkia.

- Fullstendig uskyldige tyske statsborgere risikerer å bli fengslet under opphold i Tyrkia, sier Sigmar Gabriel, utenriksminister i Tyskland på en pressekonferanse i dag. Nå advarer Tyskland sine borgere mot å dra til Tyrkia, ifølge NRK og BBC.

Varsler straffetiltak

Uttalelsene er svært krasse til å komme fra en tysk utenriksminister, men er klarert, både med ledelsen i EU og forbundskansler Angela Merkel, ifølge utenriksministeren.

- Vi forventer at Tyrkia vender tilbake til europeiske verdier, at landet respekterer meningsmangfold og at pressens og kunstneres rettigheter respekteres, sier utenriksministeren.

Gabriel varsler videre at det kan bli aktuelt å sette inn straffetiltak mot Tyrkia fra tysk side, uten å utdype ytterligere.

- Forholdene mellom de to landene har blitt dårligere og dårligere. Kuppforsøket i fjor sommer er en av de viktigste årsakene, forteller Morten Myksvoll, som driver nettstedet Tyrkisk politikk.

Europa sov

Myksvoll viser til at Europa lå og sov under kuppforsøket i fjor sommer, og at ingen helt fikk med seg alvoret.

- Tyrkia mener at EU og Tyskland ikke støttet Tyrkia i den tida, som er en påstand jeg til dels kan forstå. Kuppforsøket er et nasjonalt traume i Tyrkia, sier Myksvoll.

Tyrkia, med Recep Tayyip Erdogan i spissen, har siden kuppet villet ha utlevert en rekke tyrkere som har fått asyl i Tyskland og andre europeiske land. At de ikke får det, har skapt stor misnøye.

- Det er mange og kompliserte saker mellom Tyrkia og Tyskland nå, og reiserådet til tyskere er det siste i rekken, og er ganske alvorlig for Tyrkia, sier Myksvoll.

Turismen sliter

Mange tyskere har feriert i Tyrkia, og har i tidligere år lagt igjen 15 prosent av landets turistinntekter. Tysklands nye reiserådet får dermed økonomiske konsekvenser for Tyrkia, hvor antall turister har stupt etter en rekke terrorangrep.

- I forkant av folkeavstemningen i april, ville Erdogan vise at Tyrkia har mange ytre fiender, og at den tyrkiske opposisjonen er med dem. Dette satte press på velgerne: Det var vanskelig å gå fra AKP (Erdogans parti, journ.anm) til opposisjonen når beskjeden var at du dermed støttet USA framfor Tyrkia. Men denne strategien er vanskelig å komme seg bort fra, sier Moksvoll.

For et drøyt år siden ble EU og Tyrkia enige om et flyktningavtale. Erdogan har tidligere truet med å gjenåpne grensene mot Europa for de flere millioner flyktningene som er i Tyrkia.

- Han har truet med åpne, men jeg tror det har en for stor kostnad. Dette er en av de viktigste diplomatiske kanalene Tyrkia har med Europa, så jeg tviler på at de er villige til å bryte en så viktig avtale, sier Moksvoll.

Bekymret for situasjonen i Tyrkia og for aksjon mot bla. @amnesty - utenriksminister @borgebrende https://t.co/JR6ApyQ2mB — Utenriksdepartement (@Utenriksdept) July 6, 2017

Dagbladet har vært i kontakt med norsk Utenriksdepartement, som forteller at Norge ikke vil endre sitt reiseråd til Tyrkia.

Ingen garanti

Forholdet mellom Tyrkia og Tyskland har haltet lenge. Tyrkiske myndigheter har nylig svartelistet en rekke tyske bedrifter fordi de mener at de støtter terror. Dette har ført til at tyske myndigheter nå sier at de ikke kan garantere for tyske bedrifters investeringer i Tyrkia.

Tyrkias utenriksminister lar seg ikke skremme av sin tyske motpart og sier at hans uttalelser og klager er «uakseptable» og «direkte innblanding i tyrkisk rettssystem», ifølge BBC.