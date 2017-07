Kristiansand-politiet stoppet anti-nazister: - En unnskyldning ikke unaturlig, mener varaordføreren

Det har vakt sterke reaksjoner at politiet viste bort to personer som viste sin uenighet med en nynazist-demonstrasjon i i Kristiansand på lørdag.

- Det framstår litt feil, sier varaordfører og fungerende ordfører Jørgen Kristiansen (KrF) til Dagbladet, etter at kritikken har haglet både mot dette og mot at politiet tillot en umeldt nynazist-markering.

Den nordiske motstandsbevegelsen skulle egentlig demonstrere i Fredrikstad, men etter at politiet trakk tilbake tillatelsen, dro de til Kristiansand i stedet. For politiet og kommunen kom det helt overraskende.

- Kanskje bør PST (Politiets sikkerhetstjeneste) være mer involvert i forhold til å ha en overvåkning av hvor de er til enhver tid, sier Kristiansen til Dagbladet.

- Måtte roe politiet

Til Dagbladet sier den ene bortviste, Ole Tellefsen, som er en kjent forfatter og skuespiller fra Kristiansand, at han sto rolig ute i gata da Den nordiske motstandsbevegelsen passerte på begge sider av ham.

Likevel ble han «slept inn i en Narvesen-kiosk av politiet».

- Den ene av dem sto bare og brølte. Jeg fikk roet ham ned etterhvert, men i mellomtida ble jeg satt håndjern på, sier Tellefsen til Dagbladet.

Tellefsen sier at han ikke har behov for noe fra politiet - heller ikke en unnskyldning - men at han håper at de lærer av episoden.

- Det vil ikke være unaturlig, sier varaordfører Jørgen Kristiansen, når Dagbladet spør om de to bortviste bør få en unnskyldning. Han sier at det i så fall er politiet som må gi den unnskyldningen.

- Forventer du at politiet skal gi dem en unnskyldning?

- Nei, men det er ikke unaturlig at det kanskje ender med en eller annen form for unnskyldning, sier han til Dagbladet.

- Bot eller straff

I første omgang skal politiledelsen orientere den politiske ledelsen i Kristiansand kommune om hendelsen.

- Jeg synes det er naturlig å ta en gjennomgang med politiet etter ferien om deres tanker og handlemåte, sier ordfører Harald Furre (H) til Fædrelandsvennen.

- Veldig mange har stilt spørsmål ved politiets prioriteringer når de ikke valgte å gripe inn. Men kanskje mest alvorlig er det at to personer har blitt pågrepet, og at folk har blitt bedt om å trekke vekk, sier Furre til avisa.

Varaordfører Jørgen Kristiansen har hatt tett kontakt med politiet i helga. Han sier at bare en håndfull lokale var med i nynazist-demonstrasjonen, mens flertallet av de 60-70 deltakerne kom fra Sverige, Finland og andre steder i Norge.

- I forhold til rettsfølelsen vil det være veldig naturlig om det i etterkant ble gitt en form for bot eller straff til disse, sier Kristiansen.

Fungerende politimester Arne Sundvoll sier at politiet har «rimelig god» oversikt over hvem som var med i Den nordiske motstandsbevegelsens demonstrasjon, og vil vurdere om de kan straffes for ikke å ha meldt fra om markeringen.

- Vi etterforsker det, og vil se på det, sier han til Dagbladet.

- Vanskelig å forklare

- Jeg tenker at det var en rett vurdering, sier han om politiets beslutning om å la nynazistene gjennomføre demonstrasjonen.

- Men jeg ser at vi får mange innspill og henvendelser, og det gir jo grunn til å tenke seg om, sier han.

Han vil ikke kommentere om det er aktuelt med en unnskyldning til dem som ble bortvist, fordi han foreløpig ikke kjenner detaljene i saken. Han sier likevel, generelt, at politiet noen ganger griper inn overfor tilskuere, hvis det er fare for at de kan vanskeliggjøre politiets arbeid.

- Det kan være vanskelig å forklare overfor dem det gjelder, og overfor pressen og overfor folket, sier han.

- Hvis politiet har gjort noe som vi ikke skulle gjort, er reaksjonene fra oss fra en beklagelse til en straffereaksjon, sier Sundvoll, og legger til at hvis noen mener politiet har opptrådt ureglementert, bør de levere inn en anmeldelse.

Til NTB forklarer han at hensynet til ytringsfriheten og til å unngå vold lå bak politiets vurderinger på lørdag.

Den nordiske motstandsbevegelsen har foreløpig ikke besvart Dagbladets henvendelser.