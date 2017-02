(Dagbladet): Det har gått over 15 år siden forrige gang det ble lagt fram en stortingsmelding om bioteknologiloven, men nå er en ny stortingsmelding om bioteknologiloven ventet i løpet av våren.

Da skal politikerne blant annet vurdere om eggdonasjon skal godkjennes på lik linje med sæddonasjon. Mens sæddonasjon er tillatt og har vært praktisert her til lands siden 1930, er Norge er et av få land i Europa som fortsatt forbyr eggdonasjon.

Men å tillate eggdonasjon er en dårlig idé, ifølge Norges Kristelige legeforening, som mener også sæddonasjon bør forbys, ifølge Dagens Medisin.

- Vi har vært veldig klart imot både sæddonasjon og eggdonasjon. Nå er det snakk om å likestille eggdonasjon med sæddonasjon, men da vil vi heller forby begge deler enn å åpne opp for eggdonasjon. Bakgrunnen er at barn skal ha mulighet til å vokse opp med reell mor og far, sier generalsekretær Magnar Kleiven i Norges Kristelige Legeforening.

Dersom eggdonasjon blir tillatt, vil det bli en ny debatt om reservasjonsrett blant norske leger, varsler han.

- I saken om eggdonasjon er det etiske problemstillinger som i vesentlig grad er knyttet til liv og død, og vi vil hevde samvittighetsfrihet så lenge overbevisningen er dyp. Det bør være anledning til å reservere seg mot å henvise til fertilitetsbehandling, sier Kleiven.

Saken omtales også i Aftenposten , som skriver at Norges Kristelige legeforening har 1200 medlemmer, både leger og tannleger.

- På overtid

Statsminister Erna Solberg (H) har i intervju med den kristne avisa Dagen ikke turt å garantere at meldinga blir lagt fram som planlagt i løpet av våren.

Sist gang det ble lagt fram en stortingsmelding om bioteknologi var i 2001-2002.

Under de rødgrønnes regjering var det Sp som trenerte saken. Tidligere i år gikk Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen ut med en klar advarsel til statsministeren mot å gå i samme felle.

- I dag er vi i en situasjon hvor dagens bioteknologilov ikke i det hele tatt er oppdatert. Det må Stoltenberg-regjeringen ta sitt ansvar for, men det har tatt tid under denne regjeringen også, og nå er vi helt på overtid. Min oppfordring til helseminister Høie er at han rasker på slik at Stortinget rekker å ta stilling til den i denne Stortingsperioden, sa Micaelsen.

Blir besluttet på landsmøtet

Som sine forgjengere, har den blåblå regjeringen også lovet å legge fram en evaluering av loven. Den har latt vente på seg, og ble tidligere i år utsatt til i vår. Micaelsen fryktet derfor at KrF jobber for å blokkere meldinga, slik Sp gjorde før dem.

KrF har sagt klart i fra om at de vil motarbeide en liberalisering av loven. Spørsmål om eggdonasjon står imidlertid ikke nevnt i samarbeidsavtalen.

Men diskusjonen om eggdonasjon er spesielt betent for regjeringen, opplyste helsepolitisk talsperson Tone W. Trøen i Høyre overfor Dagbladet i januar.

- På dette området er det som alle andre områder sånn at man er nødt til å forhandle og avtale med andre partier. Siden Ap i løpet av åtte år ikke gjorde noe på dette området, synes jeg vi skal la denne prosessen gå, så får vi ta debattene og vurderingene når meldinga kommer til Stortinget, sier Trøen.

Programkomiteen i Høyre har valgt å ikke ta stilling til det betente spørsmålet om eggdonasjon, men overlot i stedet debatten i sin helhet til landsmøtet i mars.

Tror på Høyre-flertall

Innen fredag hadde fem av partiets fylkeslag sagt ja til eggdonasjon, ifølge Minerva.

Fylkene som har sagt ja til nå, er Oslo og Akershus, Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal. Det gir grunn til å tro på et flertall for egg-donasjon, mener Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

- Jeg tror det nærmer seg et flertall, for jeg ser det er en god del fylkeslag som har gjort vedtak for eggdonasjon, og jeg tror det er et reelt flertall i partiet nå, sa Tonning Riise til Minerva forrige uke.

Leder Hårek Elvenes i Akershus Høyre heller imidlertid kaldt blod i årene på Unge Høyre-lederen.

- I dette spørsmålet vil ikke delegatene på landsmøtet være bundet av vedtakene i fylkeslagene. Dette er vanskelige etiske avveininger, og Høyre har tradisjon for å fristille delegatene i slike spørsmål. Mange er i tvil i denne saken, og av den grunn er det fornuftig å ikke hastebehandle spørsmålet, sa Elvenes til NTB på fredag.

Klart flertall for eggdonasjon

57 prosent av de spurte sier ja, mens 22 prosent sier nei. De resterende 21 prosentene er ikke sikre, viser er meningsmåling som Respons Analyse gjennomførte for Aftenposten tidligere i år.

Målingen viser dessuten at det er noen flere kvinner enn menn som er positive til å tillate eggdonasjon - 60 prosent av kvinnene mot 54 prosent av mennene.

Støtten til å åpne for eggdonasjon er størst blant folk på Østlandet. Det er de yngste som er mest positive til forslaget.