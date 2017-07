Kritikken hagler etter avsløring om hemmelige e-poster: - Brutt alle regler

(Dagbladet): Den mektige lakselobbyisten Frode Reppe i NSL (Norske Sjømatsbedrifters Landsforening) ba i hemmelige e-poster om hjelp fra fiskeriminister Per Sandberg og hans statssekretær, Roy Angelvik.

Avsløringen Dagbladet kom med tirsdag har skapt stort engasjement.

- Her har statssekretæren brutt alle regler. Han har mottatt dokumenter og ikke journalført dem. Først nå, i lang tid etter, er det gjort, sier stortingsrepresentant i næringskomiteen Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Han mener at man da kan lure på hvor mange andre som bruker den typen bakkanaler til regjeringen.

- Det er helt tydelig at fiskeriministeren lytter til eliten i norsk sjømatnæring. Her får man inntrykk av at de største aktørene har egne kanaler inn, sier Fylkesnes.

Skjulte bakkanaler

Fylkesnes sier han har lagt merke til at i enkelte saker har ting gått utenfor vanlig prosedyre. Han viser til en sak hvor regjeringen ville gi 3000 tonn fisk til nyoppretta sjømatindustri i Mehamn.

- Sandberg tar plutselig i bruk sovende ordninger og tildeler Mehamn 3000 tonn fisk for å hjelpe Arne Hjeltnes’ industriprosjekt. Ingen forstår hvor og hvem fisken skal tas fra eller hvordan dette skal tildeles. Slike vedtak bare skjer, ut av det blå, sier stortingsrepresentanten.

Fylkesnes registrerer også at departementet ikke er villig til å svare på spørsmål fra Dagbladet, som han mener er helt legitime.

- Spesielt spørsmålet om hvor mange andre organisasjoner som har slike bakkanaler som NSL. Det er av veldig stor relevans, sier han.

SV er stor tilhenger av å få til et åpent lobbyregister i Norge.

Flere av stortingsrepresentantene som har snakket med Dagbladet i dag savner informasjon i saken. Fylkesnes i SV ber om klarhet i hva Sandberg vet, og hva som ble gjort eller ikke. Han skal nå sende brev til ham der han ber om avklaring.

- Det er et viktig spørsmål som går på troverdigheten og tilliten løs, mener Fylkesnes.

Stortingsrepresentanten sier det er vanskelig å vite om det foregår skjult lobbyvirksomhet i politikken, men at det legges merke til at det etableres plutselige ordninger som er helt spesielle og skreddersydde for enkeltaktører.

NSL får kritikk

Reppe i NSL tar ikke selvkritikk og har sagt til Dagbladet at han ikke legger skjul på arbeidet sitt med lobbyvirksomhet. Han sier han bruker «absolutt alle midler».

- NSL graver sin egen grav med denne typen virksomhet hvor alt er tillatt. Man kan ikke lenger ta den organisasjonen seriøst, ikke på grunn av medlemsbedriftene, men på grunn av at man har sånne folk som Frode Reppe der, som gjør alt i sin makt til å påvirke beslutningen, med virkemidler som er helt på kanten, sier Fylkesnes (SV).

Sandbergs statssekretær Roy Angelvik har bekreftet at han har mottatt de hemmelige e-postene på sin private mailadresse. Angelvik har uttalt til Dagbladet at han «sannsynligvis har nevnt dette for han (Sandberg) i en eller annen sammenheng».

- Angelvik, som er Sandbergs høyre hånd, har ikke avvist denne kontakten, og har gitt ut sin private e-post. I tillegg har han informert statsråden om innholdet i e-postene. Det viser at de har vært helt med på denne typen bakkanaler inn i maktens indre, for noen eksklusive få, sier Fylkesnes.

Stortingsrepresentant for høyre Gunnar Gundersen (H) er også kritisk. Han mener det er dårlig dømmekraft av NSL.

- Alt skal skje i åpenhet og skal være sporbart. De fleste jeg prater med om politikk har en agenda, og jeg er veldig bevisst på dette med lobbyvirksomhet, spesielt når det foregår fra organisasjoner, sier han.

Dagbladet har vært i kontakt med Frode Reppe, som ikke ønsker å kommentere kritikken mot ham og NSL. Dagbladet har også forsøkt å kontakte Roy Angelvik, uten å få svar.

Svekker tilliten

Geir Pollestad (Sp) mener dette er noe som ikke skal foregå i Norge. Han har selv vært statssekretær, men har aldri opplevd lignende.

- Det er viktig at de som mottar slikt reagerer. Jeg synes det er veldig spesielt og kritikkverdig at det ikke ble gjort når disse e-postene ble mottatt, sier han, og fortsetter:



- Det er et åpenlyst forsøk på holde noe unna offentligheten. At ikke alarmklokkene ringte hos statssekretæren, viser at dette er veldig alvorlig. At man glemmer eller gjør feil kan skje, men her er det opplagt et forsøk på å unndra offentligheten, sier Pollestad.

Stortingsrepresentanten mener konsekvensen nå bør være at det tas tak i rutiner.

SP gikk imot forslaget om åpent lobbyregister sist det var oppe.



Venstre har derimot foreslått et offentlig lobbyregister i flere runder på Stortinget, men har blitt nedstemt hver gang.

- Denne saken forsterker det ønsket. Lobbyisme er bra og den del av demokratiet, men når det foregår skjult, ender man fort opp med skjev maktfordeling og lukkede prosesser, hvor ikke alle kommer til ordet. Det kommer heller ikke fram hvem som har tatt avgjørelsene, sier Rebekka Borsch, førstekandidat for Buskerud Venstre.

Hun mener det kan svekke tilliten, og at lobbyregister-debatten nå bør tas på nytt.

- Hvordan kunne dette skje?

Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF) mener også at det er gjort en feil i dette tilfellet. Det minste hun forventer av næringsaktører er at deres navn og budskap kommer fram.

- Jeg blir utsatt for lobbyvirksomhet hver dag, og vår jobb er å håndtere dette og hvordan vi lar oss påvirke, sier hun.

Hjemdal opplever ikke at noen har kommet styrket ut av avisoppslaget i Dagbladet.

- Jeg tror og håper at de endrer sine rutiner for påvirkning. I ettertidens lys håper jeg de ser at denne strategien burde bli radikalt lagt om. Det vil så absolutt tjene sjømatindustrien, sier Hjemdal.

Enda en politiker som er kritisk til saken er Åsmund Aukrust (Ap).

- Et stort spørsmål er hvordan denne glippen kunne skje og hva slags rutiner departementet har. Er det opp til den enkelte å vurdere? Og hvordan kan offentligheten være sikre på at den riktige vurderingen blir tatt? spør han.

Men Aukrust mener det største spørsmålet er om Sandberg kan bekrefte at dette ikke har skjedd før, med lignende henvendelser og lignende saker som har kommet fram til hans ledelse.

- De som tar kontakt gjør ikke feilen, det er de som mottar. De skal journalføre slik at offentligheten vet om det, sier Aukrust.

- Bør ikke gå hemmelige veier

Therese Manus, daglig leder i Norsk kommunikasjonsforening, mener denne saken fremstår som både kritikkverdig og uprofesjonell.

- Lobbyister bør ikke gå hemmelige veier, men opptre profesjonelt og forholde seg til regelverket, sier hun.

- Hvorfor er det viktig for dere å innføre lobbyregister?

- Det å drive påvirkningsarbeid mot politikerne er noe demokratiet er avhengig av. Men da er det viktig for folket å vite hvem som har kontakt med politikerne. Mest mulig åpenhet med møtevirksomhet og kommunikasjon er til gode for samfunnet, sier Manus.

Foreningen skjønner ikke hvorfor politikerne ikke ønsker lobbyregister.

Hun forteller at det vil alltid være mulig å lage unntak som gjør at privatpersoner fortsatt kan ta kontakt uten å registreres, eller man kan lage unntaksregler der hvor det er snakk om sensitiv informasjon.

- Vi har stor tillit til politikerne her i Norge, men et register er en måte å vise overfor samfunnet at de gjør en skikkelig jobb - for det gjør de, sier Manus.