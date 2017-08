Kritiserer «negre» og jøder og tror partifeller er med i fryktet nazigruppe

(Dagbladet): Drøyt åtte måneder etter at siviløkonomen Hans Jørgen Lysglimt Johansen (45) hevet glasset med eggelikør og lanserte det nye partiet «Alliansen» på Eldorado bokhandel i Oslo, er partiet klart for valg.

Partiet har samlet minst 5000 støtteunderskrifter,og gjorde det i mars klart at de stiller lister i samtlige norske fylker og blir å regne med i valgkampen.

Johansen, kjent som dedikert Donald Trump-støttespiller fra valgsendinger både på NRK og TV 2, varslet den gang at Alliansen skulle ha «Norge ut av EØS» som sin eneste politiske sak. Siden har Dagbladet fortalt hvordan konspirasjonsteoretikere, er aktive i partiet.

Nå er det partilederen selv som kommer med svært kontroversielle utspill mot flere navngitte grupper og personer.

«Neger-kultur»

I flere videoer postet på sin Facebook-side går Lysglimt Johansen ut mot blant annet «neger-kulturens» påvirkning på norsk ungdom og jødenes påståtte makt over norske politikere. Han raser mot innvandring til Norge - og sier han tror flere av partifellene i Alliansen også er med i nazigruppa Den nordiske motstandsbevegelsen.

Videoene har flere tusen visninger.

En av videoene er spilt inn under en kort ferietur til Tunevannet ved Sarpsborg, som Lysglimt betegner som et spirituelt sted. I videoen sier en tydelig opprørt Alliansen-leder at han er forbannet på «ondskapen som vil ødelegge landet vårt, folket vårt og det vi er» - og nevner masseinnvandring, «negernes gangster rap-kultur» sin påvirkning på ungdommen, en voksende stat og norsk deltagelse i krigføring i utlandet.

Raseri mot jøder

Det samme raseriet føler han over at han ikke kan «si det som det er» om Israel-lobbyen i Norge. Lysglimt Johansen hevder at sannheten er at norske politikere gjør alt de kan for å tekkes jødene, og sier han er rasende for at «jødene i den israelske lobbyen» var aktive i diskusjonen som oppsto da Frp vedtok å gå inn for å ville forby omskjæring.

Han tar i den anledning for seg «Israels venner» på Stortinget:

- De setter ikke Norge først. De setter altså Israel først, mener Lysglimt.

Også tidligere mener han at flere partier har trukket omskjæringssaken etter press fra «Israels venner».

- Det gjør meg så forbannet, sier en opprørt partileder.

«Nasjonalisme med et smil»

I den foreløpig siste videoen, spilt inn bak rattet i en bil, kommer Lysglimt inn på den nylige nazidemonstrasjonen i Kristiansand. Den ble arrangert av nazigruppa Den nordiske motstandsbevegelsen, tidligere kjent som Nordfront:

- Nordfront er sinte – det liker ikke jeg. Jeg vil ha nasjonalisme med et smil og masse moro, sier Alliansen-lederen i videoen.

Han legger til at det er «greit nok» om Nordfronts sinne appellerer til andre, og at han skjønner at ungdom «som ser alle løgnene og ønsker å gjøre noe med det» lar seg friste av Nordfront:

- Det er bedre om vi fanger opp ungdommene i Alliansen enn i Nordfront. Det betyr ikke at det er noe fiendskap. Jeg har bare ikke noe forhold til dem, sier han.

Felles medlemmer

Alliansen-lederen sier i videoen at han tror det er flere som er medlem i begge organisasjoner:

- Det er sikkert noe overlapp blant medlemmene våre og sånn, men jeg kjenner personlig ingen av dem.

Det utdyper han overfor Dagbladet.

- Hvorfor tror du Alliansen og Den nordiske motstandsbevegelsen har felles medlemmer?

- Jeg kjenner ingen i motstandsbevegelsen, har ikke møtt eller hatt kontakt med dem. Men at det kan være folk som er medlemmer der, og støttemedlem i Alliansen, det kan jo godt hende. Vi har snart tusenvis av medlemmer, jeg kan ikke vite det. Det kan vel hende – og i så fall, «ja vel» sier jeg.

Holocaust-narrativet

I en annen video, også den spilt inn mens han kjører bil, går Lysglimt ut mot det han betegner som «holocaust-narrativet», som han mener at «brukes det som et pressmiddel for å holde folk i sjakk».

Uttalelsene kommer i kjølvannet av at lignende utspill mot Pride-bevegelsen. Lysglimt Johansen kritiserte nylig Pride-marsjen i Oslo, som han mente at barn burde beskyttes mot – og Antirasistisk senter. I videoen sier han at han mener Pride-bevegelsen, Antirasistisk senter og Holocaust-museet sammen kontrollerer meningsbildet, og samarbeider med både politikere og medieeiere.

Blå-skyting

Til Dagbladet sier Alliansen-lederen at han står for alt han sier i videoene.

- Det jeg sier er uten manus, men alt er gjennomtenkt. Det er viktig å være nøyaktig med disse tingene, sier Lysglimt Johansen til Dagbladet.

- Jeg er klar over at det er lett å lage et nidbilde av meg når jeg sier «neger» og «jøde». Jeg sier det likevel, for å provosere, men jeg er veldig nøyaktig på å ikke si noe som ikke er korrekt. Når vi inviterer negroid rap-kultur må vi regne med at vi får på kjøpet det gangsterrapperne inviterer til, som skyting.

I videoen sier Lysglimt at han mener skytinga på Blå i sommer er et eksempel på dette.

Det var rapkonsert på Blå den aktuelle kvelden. Men mannen som er siktet i saken er ikke afroamerikaner, og skal ha skutt fordi han ikke fikk lov å komme inn på konserten. Mannen er tidligere dømt en rekke ganger for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og trusler mot både politifolk og sivile.

Ikke holocaustfornekter

Lysglimt Johansen er krystallklar på at uttalelsene han kommer med i den ene videoen ikke antyder at han sår tvil om holocaust.

- Jeg fornekter ikke holocaust. Jeg har ikke noe syn på det utover det som står i historiebøkene, som jeg går ut fra at er korrekt.

- Det jeg viser tydelig er hvordan disse institusjonene – Antirasistisk senter, Pride-bevegelsen og Holocaust-museet - stempler folk med begreper som nettopp dette. Er det noe folk frykter, spesielt medlemmer av «establishmentet», er det å bli tatt for holocaustbenekter - fordi det er så betent. Det er et faktum at det blir brukt som pressmiddel. Antirasistisk senter og Holocaust-senteret er etablert og styres av jøder, disse jødene har nå åpenbart påvirket både SV, Miljøpartiet De Grønne og nå Frp i omskjæringssaken, sier Lysglimt Johansen.

Han trekker fram at Ervin Kohn – som er jøde – er nestleder og styremedlem i Antirasistisk senter. Selv om senteret har ikke-jødisk leder og nestleder, og en lang historikk med ledere av ulike religioner, står han på sitt.

- Ervin Kohn er ikke bare i styret, Kohn ER den sentrale mann i Antirasistisk Senter, skriver han i en oppfølgings-epost til Dagbladet.

Kohn: - Framfører løgner Ervin Kohn raser mot Alliansen-lederens uttalelser. - Han framfører uten blygsel løgner og antisemittiske konspirasjonsteorier. Hvem som styrer stiftelsen Antirasistisk Senter (ARS) er det jo lett å faktasjekke. ARS ble etablert for 34 år siden av Khalid Salimi. Jeg tror jeg er den første jødiske ansatte. Jeg er ansattes vara til styret. Holocaustnarrativet er en variant av holocaustindustrien. Påstanden om at «jødene utnytter» og så videre. Dette er noe av det nedrigste, sier Kohn. - Jeg er barn av to Holocaust-overlevende. Min far var yngst av 13 søsken og den eneste som overlevde. Min mor overlevde Auschwitz, Birkenau og Bergen Belsen. Hvorfor Lysglimt føler behov for å snakke om Holocaust i det hele tatt er grumsete. Lysglimt tapper inn i alle konspirasjonsteoriers mor, nemlig Sions Vises Protokoller, når han fremmer påstanden og forestillingen om jøders makt i Norge og styring av både det ene og det andre - media, norske partier og Stortinget. Får fotfeste - Ved første øyekast kan uttalelsene hans virke komiske og lette å latterliggjøre - det med god grunn, sier Ingvild Endestad, leder i Fri - som er eier og arrangør av Oslo Pride. - Samtidig kommer de i en kontekst der vi har høyreekstremister på frammarsj, og denne typen konspirasjonsteorier får fotfeste flere steder i Europa. Guri Hjeltnes, direktør for Holocaust-senteret, er ikke nådig mot Alliansen-lederen. - Dette framstår allment som useriøst og konspirativt, sier hun til Dagbladet. - Det som sies om Holocaust og Holocaust-senteret framstår også som kunnskapsløst. Det er lite verdt å kommentere en slik ordbruk og stil. Kanskje sjåføren for partiet skulle holde seg til bilkjøring? Jørund Rytman (Frp), leder for Israels venner på Stortinget, ønsker ikke å kommentere saken.