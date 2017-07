Kullgruva ble oversvømt. Etter 20 år fikk noen en idé som er med på å forandre Kina

(Dagbladet:) Kina topper lista over land i verden som slipper ut mest drivhusgasser. Nå streber de etter å bli verdens grønneste stormakt.

For 20 år siden ble en kullgruve i byen Huainan i Anhui-provinsen oversvømt av flomvann. Grunnvannet bidro til at gruva ble omgjort til en innsjø. Området sto tomt fram til 2016, da noen hadde en idé. Den nye innsjøen kunne bidra til å produsere en annen type energi, renere energi.

Slik ble det til at verdens største flytende solkraftverk ligger nettopp her.

Kan være mer effektiv

Det er selskapet Sungrow Power Supply som har bygget anlegget. Titusener av solcellepanel skal sørge for å generere nok elektrisitet til å forsyne 15 000 hjem årlig.

- Vi har investert rundt 45 millioner amerikanske dollar så langt, sier Yao Shaohuu, nestleder for prosjektet, til CNN.

I utgangspunktet skal denne flytende løsningen være dyrere, ettersom at det kreves båt for å gjøre alt av konstruksjonsarbeid. Likevel kan de flytende solcellepanelene være mer effektive ettersom at de kjøles ned av vannet under dem, og dermed minsker sannsynligheten for overopphetelse.

I tillegg utnytter anlegget et område som har vært forlatt i to tiår, og som trolig ikke kunne blitt brukt til så mye annet.

- Myndighetene vil ikke tillate oss å sette opp solcellepanel hvor som helst. Denne gamle gruva kunne ikke blitt brukt til noe annet uansett, sier Shaohuu til den amerikanske nyhetskanalen.

Anlegget er ennå ikke helt ferdigstilt. Omlag ti prosent av arbeidet med å få på plass panelene gjenstår.

Kinas grønne visjon

Dette prosjektet er bare en liten del av Kinas satsning på grønnere energi. I fjor toppet Kina lista over land i verden som utvinner mest solenergi, skriver Reuters.

I fjor toppet Kina også ei annen liste. Ei langt mindre hyggelig liste. Ifølge The Guardian topper Kina Verdens helseorganisasjon (WHO) sin liste over mest dødelige luftforurensning.

Landet har i langt tid vært ekstremt avhengig av billig og forurensende kull. Kinas enorme, kulldrevne industri har virkelig satt spor lokalt. Byer i landet kveles av giftig smog.

FN-organisasjonen estimerer at mer enn 1 million mennesker døde i Kina som følge av den forurensede lufta i 2012.

Kull genererer fortsatt halvparten av all elektrisiteten i stormakten, men kullforbruket har falt de siste tre åra, ifølge offisielle tall fra myndigheten.

Luftforurensningen har vært en av de drivende kreftene som har sørget for at kinesiske myndigheter nå satser voldsomt på grønnere energi. President Xi Jinping har lovet å bruke 3000 milliarder norske kroner på renere energikilder, som vind-, solenergi og kjernekraftverk innen 2020, skriver Reuters.

Kinesiske myndigheter ønsker å femdoble kapasiteten innen en periode på fem år. Denne satsningen er muliggjort som følge av at kostnadene knyttet til å bygge store solenergianlegg er redusert med omlag 40 prosent siden 2010.