(Dagbladet): Da det begynte å brenne i søppelbøtta under kjøkkenbenken i et hus i Horten, var det utrolig nok hell i uhell at det tok fyr akkurat her, skriver Tønsbergs Blad, som først omtalte saken.

Det var onsdag denne uka at brannvesenet i Kopstad i Vestfold rykket ut, etter å ha fått melding om brannen.

I et innlegg på Facebook-siden til , beskriver brannmester Henrik Oseberg den videre utviklingen som «hinsides flaks».

- Avfallsbøtta med innhold tok fyr, brannen må ha pågått en god stund og det har vært høy temperatur under vasken, Det har brent så kraftig at vannlåsen til kummen var avbrent, avfallsbøtta deformert og treverket i skapet har spor etter brannen. Personer på stedet hadde etter hvert kastet ut bøtta, men da var brannen allerede slukket, sier Oseberg i innlegget.

For brannen hadde, i tillegg til å gjøre skade på vannlås, bøtte og skap, brent hull i vanntilførselen til kjøleskapet.

- Dusjen ut av hullet i vannrøret fungerte som overrisling og slukket brannen i skapet. Hadde røret brent rett av hadde trolig vannet aldri truffet det som brant. Da hadde det endt med full kjøkkenbrann.