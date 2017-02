Kunne ikke betale husleie. Kjøpte heller Messi-klokke til 300 000 etter salg til «Skrue»

(Dagbladet): Trengte hasjbaronen Gjermund Cappelen å låne penger av den tidligere politilederen Eirik Jensen da han hadde sin eksklusive BMW 760i på verksted i 2013?

Det er et av de sentrale spørsmålene i rettssaken mot de to. 19. desember 2013 møttes Cappelen og Jensen utenfor Kiwi i Grønlandsleiret. De 30 000 kronene Jensen fikk på denne dagen, samme dag som Cappelen ble pågrepet, er også det eneste konkrete beviset Spesialenheten har på at han fikk penger.

Det vil også bli et av de viktigste bevisene for Spesialenheten i korrupsjonstiltalen mot Jensen. Jensen har forklart at han lånte Cappelen penger, omkring 30 000, for reparasjon av BMW 760-bilen - og at pengene han fikk denne dagen var tilbakebetaling av det lånet.

Sleit med «legal» økonomi

Spesialenheten mener at pengesummen ikke var en tilbakebetaling av et lån, men en «godtgjørelse» for varslinger Cappelen fikk fra Jensen som hjalp hans innførselvirksomhet. Cappelen benekter også for at han skulle ha behov for å låne kontanter av Jensen i 2013.

Cappelen innrømmer i avhør at han vurderte å sette bilen til 2,3 millioner i en garasje i Nederland for å få ut forsikringssummen, fordi bilen hadde tapt seg i verdi på grunn av de omfattende og dyre reparasjonene. Han ville heller ikke betale den siste regningen, fordi han mente den gikk på garantien.

Han ville derfor begå forsikringssvindel ved å melde den stjålet, og mener han hadde over 800 000 i gjeld på bilen. Så langt kom han aldri, men det ble et sentralt spørsmål hvor mye penger Cappelen hadde på den tida.

- Jeg hadde bra tilgang på kontanter, men gikk tom for legale penger omkring 2013, sier Cappelen.

Utsatte husleie

Det vil si at han bare hadde kontanter fra hasjvirksomheten, og ikke midler som var hvitvasket gjennom diverse metoder. Han hadde store tap i snusbedriften Pure Nordic og betalte ofte regninger med kontanter. Det ble imidlertid et problem når han i desember 2013 blant annet skulle betale husleie til Utleiemegleren.

- Det ble vanskeligere da. Jeg måtte ha penger på konto og sleit litt med det høsten 2013.

Cappelen ba i desember om betalingsutsettelse på en husleie, blant annet fordi han satt med husleie to steder.

- Du kunne her hatt bruk for et lån på 30 000 fra Eirik Jensen? spør Spesialenheten-aktor Kristine Schilling.

- I cash? Nei. Nei, overhodet ikke. Hva skal jeg med det? Jeg hadde kontanter selv. Hvis han hadde overført 30 000 til min konto, kunne det hjelpet, men ikke hvis det var cash.

- Jeg kan ikke gå på Utleiemegleren å betale cash. Det går ikke. Å stå der med 100 000 i kontanter ser veldig merkelig ut. Det kan komme hvitvaskingsmeldinger og slikt, og det var jeg svært lite interessert i.

Solgte smykker til «Skrue»

6. desember 2013 kjøpte Cappelen en klokke til 300 000 kroner på Urmaker Bjerke i Karl Johans gate i Oslo. Cappelen var storkunde hos urmakeren. Heller ikke da brukte han kontanter.

- Det var ei klokke jeg kjøpte i begynnelsen av desember med en bankremisse.

- Hvordan får du da tak i bankremisse?

- Jeg solgte en klokke og noen smykker til Imran Saber, sier Cappelen.

Dagbladet kunne i 2015 avsløre at Imran Saber (37), omtalt som «Skrue», jobbet i kulissene i snusselskapet Pure Nordic. Dagbladet vet at flere enkeltpersoner har forklart at de hver investerte rundt 100 000 kroner i Cappelens selskap, etter råd fra Saber.

Saber er omtalt som en kjent kriminell størrelse med bånd til ulike grupperinger i Oslos underverden. Etter Nokas-ranet ble han omtalt som David Toskas «finansminister». Han ble i fjor dømt for heleri av 3,3 millioner kroner.

Ifølge Cappelen kjøpte imidlertid Saber klokka og smykkene med lovlige penger.

- Men du hadde en bankremisse på 300 000 som du brukte på ei klokke og ikke legale penger til husleie?

- Det var en investering. Det var en sjelden klokke jeg kunne få tak i og selge videre og tjene penger på. Planen var at jeg 20. desember skulle gjøre opp regningene jeg hadde, sier Cappelen. I stedet ble han pågrepet.

Enorm luksus

Klokka hadde en utsalgspris på 326 400, ifølge fakturaen fra urmakeren. Cappelen fikk en rabatt på åtte prosent, som ga Cappelen en kjøpspris på 300 000. I fakturaen heter det at betalingsmetode er netto per kontant.

Sjeldne klokker i denne prisklassen selges bare til utvalgte kunder og er ofte verdt mye mer umiddelbart de forlater butikken.

Klokka det er snakk om er en svært sjelden modell av typen Audemars Piguet som det bare ble laget 400 av. Klokka, fra en av verdens absolutt mest luksuriøse produsenter, bærer navnet til en av tidenes fotballspillere, Lionel Messi. Klokka er i massivt 18-karats rosegull, har ripefritt safirkrystallglass og alligatorskinnreim.

Messi var også et kodenavn Cappelens hasjliga brukte for hasj.

Dagbladet er kjent med at det er beslaglagt sju klokker fra Cappelen, fire av merket Rolex og to fra Bvlgari. En Rolex skal ha en nykjøppris på hele 650 000 kroner.

Beslagla enorme verdier

Da Cappelen ble pågrepet 19. desember hadde han to millioner kroner i kontanter hjemme, som han hevder var til egen disposijon. Politiet har allerede tatt beslag i 5,5 millioner kroner i kontanter, smykker til en verdi av 1,3 millioner kroner, klokker for drøyt 2 millioner, samt aksjer, klær og vesker for nesten 800 000 kroner, datautstyr og et Munch-maleri.

- Jeg har hatt et overforbruk som er skammelig å se på, sier Cappelen mot slutten av rettsdagen i dag når tingrettsdommer Kim Heger spør hvor pengene hans er blitt av.

- Men kan du ha brukt mange millioner på klokker og skjorter?

- Ja, vi får vente å se. Det er et enorm forbruk