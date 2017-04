Kvinne (21) skutt i anti-terroraksjon i London. Øyevitne: - Sjokkerende

(Dagbladet): En 21 år gammel kvinne ble skutt da politiet i London aksjonerte mot et hus i Willesden, nordvest i den britiske hovedstaden .

Kvinnen var mistenkt i forbindelse med terrorvirksomhet. Tilstanden hennes skal være alvorlig, men stabil, skriver BBC.

Politiet aksjonerte også i Kent. Totalt har politiet arrestert seks personer.

Blant de arresterte er en 16 år gammel gutt, en 20 år gammel mann og en 20 år gammel kvinne. En 43 år gammel mann ble arrestert i Kent.

Ytterligere to arrestasjonen ble gjort på eiendommen i Willesden, etter at en mann og en kvinne, begge 28 år, returnerte til huset politiet hadde aksjonert mot.

Politiet forteller at de er mistenkt for å ha planlagt terrorhandlinger, og er i varetekt på en politistasjon sør i London.

Assisterende politimester i London, Police Neil Basu, sa også til pressen fredag at arrestasjonene skal ha forhindret et aktivt terrorplott.

- Sjokkerende

Ryan O'Donnell var vitne til aksjonen og skyteepisoden i Willesden, og filmet hendelsen. Han hørte flere skudd fra eiendommen da han var på vei til en begravelse. Til nyhetsbyrået AP forteller han at han så politibetjenter med store gassmasker og våpen.

- Politiet omringet huset på omtrent ti sekunder. Ja, det var litt sjokkerende, sier O'Donnell til nyhetsbyrået, og forteller at politiet forsøkte å jage O'Donnell og andre forbipasserende vekk fra området.

En nabo AP har vært i kontakt med forteller at hun plutselig hørte flere skudd fra naboeiendommen, før hun så ut av vinduet og så den skutte kvinnen bli hentet ut av politiet.

Ingen tilknytning til Westminster-terroren

Torsdag arresterte politiet også en 27 år gammel mann like ved det britiske parlamentet. Politiet forteller at mannen ble arrestert etter mistanke om terrorhandlinger, og at det ble funnet flere kniver på åstedet.

Mannen skal ha vært i politiets søkelys en stund, og arrestasjonen skal ha skjedd som følge av flere bekymringsmeldinger fra innbyggere, skriver BBC.

Politiet forklarte fredag at aksjonene og arrestasjonene ikke var relatert til terrorhendelsen i London 22. mars, hvor en mann kjørte ned fotgjengere på Westminster Brigde, og drepte fire før han ble skutt og drept av en politimann.