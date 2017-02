Kvinne (64) fødte tvillinger

En 64 år gammel kvinne i Spania satte tirsdag to velskapte barn til verden.

Barna ble forløst ved keisersnitt og er ifølge sykehuset Recoletas sunne og friske, til tross for at moren deres er godt voksen.

Tvillingene, en gutt og en jente, veide henholdsvis 2,4 og 2,2 kilo.

Moren deres fikk sitt første barn da hun var 58 år, men datteren har siden 2014 vært tatt hånd om av lokale myndigheter fordi moren ikke tok forsvarlig vare på henne eller sendte henne på skolen.

Den spanske kvinnen ble deretter gravid igjen, ved hjelp av prøverørsbehandling i USA.

Sykehuset bekrefter at de er i dialog med sosialtjenesten om kvinnens evne til å ta vare på de nyfødte babyene.

Temaet eldre mødre er omdiskutert i Spania, der kvinner over 50 år frarådes å benytte prøverørsmetoder, men det er ikke forbudt. I fjor poserte den 62 år gamle legen Lina Alvarez med sitt tredje barn i armene og oppfordret modne kvinner til å gjøre det samme som henne. Hun er blitt et ikon for noen, men også kraftig kritisert. Kritikere henviser til Carmen Bousada som fikk tvillinger i en alder av 67 år og døde av kreft under tre år etterpå.

