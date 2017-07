- Kvinne døde da fly tok av rett over henne

(Dagbladet): Flere medier melder om en tragisk ulykke som skal ha intruffet i går, på den karibiske øya St. Maarten.

En 57 år gammel kvinne fra New Zealand døde etter et fly tok av på flyplassen rett ved stranda hun befant seg på, skriver blant andre NZ Herald.

Ifølge avisa er kvinnens pårørende varslet.

Slengt i bakken

Kvinnen sto sammen med flere familiemedlemmer, rett ved et gjerde ved enden av rullebanen til flyplassen Princess Juliana, da ulykka skjedde.

Et fly av typen Boeing 737 som skulle til Trinidad, tok av fra rullebanen. Samtidig oppstod et stort lufttrykk som førte til at kvinnen ble slengt i bakken.

Ifølge NZ Herald slo kvinnen hodet mot en steinblokk under fallet og skadet seg alvorlig.

Advarer

Kvinnen ble raskt fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde, melder politiet.

De advarer nå andre om farene ved å oppholde seg så nær rullebanen.

«Mange turister kommer til øya for å oppleve spenningen ved et å se fly som legger inn til landing lavt over hodene deres. De holder seg til gjerdet til flyplassen, og opplever lufttrykket fra de store flyene. Dette er ekstremt farlig», skriver politiet i en melding på Facebook.

- Farlig

Også andre skal ha blitt slengt i bakken da flyet i går tok av, ifølge NZ Herald.

Avisa påpeker også i sin artikkel at det er satt opp flere plakater nær rullebanen, der det advares om at det er farlig å oppholde seg for nær gjerdet.