- Kvinne har anmeldt voldtekt ved Robbie Williams-konsert i Trondheim

(Dagbladet): En kvinne har anmeldt en voldtekt som skal ha skjedd like utenfor Granåsen stadion i Trondheim tirsdag denne uka, da Robbie Williams stod på scenen, ifølge VG.

- Det er innlevert en anmeldelse for en angivelig voldtekt som skal ha skjedd rett utenfor området på Granåsen mens konserten pågikk, sier jourhavende jurist i Trøndelag politidistrikt, Alf Rune Nilsen til avisa.

Krimvakta i Trondheim har ikke besvart Dagbladets henvendelser så langt i dag, men opplyser overfor VG at politiet per nå ikke har pågrepet noen i saken, og at kvinnen har blitt undersøkt på voldtektsmottaket. Hun skal ha forklart at hun ble utsatt for en for henne ukjent person.