Kvinne i 20-åra tatt i 160 km/t i 60-sone: - Det er ekstremt fort

(Dagbladet): Utrykningspolitiet holdt i formiddag laserkontroll på E6 ved Trones i Namsskogan kommune i Nord-Trøndelag.

Klokka 11.42 i formiddag slo måleutstyret virkelig ut på strekningen. Kontrollen ble foretatt like etter at en 80-sone går over i 60-sone. I nærheten er det både tett bebyggelse og en familiepark.

- Ekstremt fort

Politiets laser viste at en bil holdt en fart på 160 kilometer i timen i 60-sona. Kvinnen i slutten av 20-åra som kjørte bilen, fikk beslaglagt førekortet på stedet.

- Det gikk fort. Ekstremt fort. Det er veldig sjeldent vi er borti sånne hastigheter. Det skiller seg ut. og veien her går inn mot tettbebyggelse og en familiepark. Det er mye trafikk og unger der. Det er svært, svært uheldig at noen kjører så fort, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Arild Syvertsen, til Dagbladet.

Kvinnen bor i Nordland og var ute på tur. Syvertsens kollega i politiet, Bård Krogstad, kunne tidligere i dag fortelle til Adresseavisa at kvinnen hadde en noe spesiell forklaring.

- Skulle rekke tog

- Hun hadde en forklaring om at hun skulle rekke et tog, men det forsvarer uansett ikke den farten hun hadde, sa han til avisa.

- Det er langt til nærmeste tog, så jeg håper uansett ikke hun hadde tenkt å holde den farta, sier Syvertsen til Dagbladet.

De var til sammen hele fem førekortbeslag på strekningen i dag. De andre som mistet lappen holdt hastigheter på 100, 94, 93 og 86 km/t i 60-sona.

Det ble også delt ut 7 forenklede forelegg under kontrollen som ble gjennomført i tidsrommet 1030 - 1430 i dag.

- Vi er kjent med at det går fort der, så vi har kontroller fra tid til annen. Nå er det mye ferietrafikk og gjennomfart i tillegg, sier Syvertsen.