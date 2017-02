Kvinne i 50-åra alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo

(Dagbladet): En kvinne er alvorlig skadet etter en trafikkulykke mellom fotgjenger og personbil i Kjølberggata på Tøyen i Oslo, melder Oslo-politiet på Twitter.

- Vi fikk melding klokka 07.40, om at en kvinne i 50-åra var påkjørt i fotgjengerfeltet. Hun er kjørt til legevakten med lårbeinsbrudd og blødninger fra hodet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til Dagbladet.

Politiet har beslaglagt førerkortet til sjåføren. Det er ingen mistanke om promillekjøring.

Ifølge Engeseth var det flere vitner til hendelsen, og politiet «har en grei oppfatning av hva som skjedde».

Det skal være små trafikale problemer på stedet.

Også i Stavanger skal en person ha blitt påkjørt i morges. Mannen - en 41 år gammel jogger - kom uskadet fra hendelsen, melder Sør-Vest politistrikt på Twitter.

Hordaland-politiet melder om at en ung gutt er påkjørt av en bil på Skålevik i Fjell, og kjørt til Sotra legevakt. Politiet skriver at bilen hadde lav fart, og at det trolig er snakk om en lettere personskade.