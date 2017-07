Kvinne klaget over vondt i øyet som følge av aldring. Det legene fant, var langt mer urovekkende

(Dagbladet): I november oppsøkte en 67 år gammel kvinne det britiske sykehuset Solihull Hospital. Hun klaget over smerter i hennes høyre øye, noe hun trodde var et resultat av alder.



Det viste seg på ingen måter å stemme, ifølge forskernettstedet BMJ.

Overraskende årsak

Der beskriver Rupal Morjaria, en oftalmolog tilsatt ved sykehuset, hele 27 kontaktlinser som hadde kilt seg fast inne i kvinnens høyre øye.

Overfor beskriver Morjaria hvordan anestesilegen Richard Crombie oppdaget det særegne tilfellet:

- Han brukte et spekulum for å holde øyet åpent mens han ga kvinnen smertestillende midler, da han oppdaget en blå masse på øyet hennes.

Ber folk sjekke øynene

Den massen viste seg å bestå av 17 kontaktlinser. Så oppdaget legene ytterligere 10 til ved en oppfølgende undersøkelse.

«Pasienten hadde brukt kontaktlinser i 35 år. Hun hadde dårligere syn på det høyre øyet, noe som kan ha bidratt til det uvanlig høye antallet fremmedlegemer», heter det videre i BMJ-artikkelen.

Der trekkes tilfellet fram som et eksempel på viktigheten av å undersøke øynene til kontaktlinsebrukere.

Morjaria oppfordrer folk til å oppsøke fagfolk om de mistenker at linser kan ha satt seg fast. Oftalmologen forteller at kvinnen selv trodde at hun hadde mistet linsene, mens de i realiteten hadde glidd inn i øyet.

- Må være rekord

Samtidig omtaler Rupal Morjaria tilfellet tilbake i november som sjokkerende overfor CNN.

Kanalen har intervjuet doktor Thomas L. Steinemann, en talsmann for American Academy of Ophtalmology, i forbindelse med saken.

Han sier at det ikke er uvanlig at pasienter ikke klarer å få en linse ut av øyet. 27 er en ganske annen sak.

- Dette må være en rekord, såvidt jeg vet, sier Steinemann til CNN.