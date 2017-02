Kvinne kritisk skadd etter alvorlig voldshendelse i går

(Dagbladet): Mannen som er siktet for drapsforsøk etter at en kvinne i går ettermiddag ble funnet alvorlig skadd i et parkeringshus i Kristiansand, har fortsatt ikke forklart seg for politiet.

Han skal bli avhørt i kveld, og framstilt for varetektsfengsling i morgen. Han vil bli begjært varetektsfengslet i fire uker, opplyser politiadvokat Anne Grethe Isachsen.

Mannen, som er født på 1970-tallet, snakket i går med sin forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk. Det skjedde via bruk av en tolk.

- Han framsto da som sliten, og vi ble enige om å vente med avhør til i dag, sier Ihlebæk til Dagbladet.

Russiske statsborgere

Den siktede kommer opprinnelig fra Russland, men har bodd flere år i Norge. Kvinnen, som ifølge Fædrelandsvennen er det siktede mannens kone, er blitt sendt fra sykehuset i Agder til Oslo universitetssykehus med alvorlige skader.

- Kvinnen ble i går fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus der hun senere ble operert. Tilstanden betegnes i formiddag som kritisk, sier leder voldsavsnittet Kristiansand politistasjon, politiførstebetjent Kenneth Rafaelsen i en pressemelding.

Politiet bekrefter i pressemeldingen at det er relasjon mellom fornærmede kvinne og siktede gjerningsperson. Begge er russiske statsborgere.

- Politiet varslet i går kveld rutinemessig den russiske ambassade og opplyste om både siktede og fornærmede, sier Rafaelsen.

Voldsepisoden skjedde i 16.00-tida i går, i Kilden parkeringshus som ligger på Odderøya sør for Kristiansand sentrum.

Vitner

- Vi har avhør et vitne som har vært i nærhet, og planlegger ytterligere vitneavhør, forteller politiadvokat Hellek Rue til Dagbladet.

Fædrelandsvennen skriver at kvinnen skal ha blitt slått med et brekkjern. Dette ønsker ikke politiadvokat Hellek Rue å bekrefte eller avkrefte overfor Dagbladet tirsdag formiddag. Han vil heller ikke kommentere avisas opplysninger om at siktede og fornærmede skal være gift.

- Det er for tidlig for politiet å si noe om bakgrunn og motiv for handlingen, da siktede ennå ikke er avhørt, skriver politiførstebetjent Rafaelsen i pressemeldinga.