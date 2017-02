Kvinne pågrepet i forbindelse med drapet på Kim Jong-uns halvbror

(Dagbladet): Ifølge Reuters er en kvinne i dag pågrepet i Malaysia i forbindelse med drapet på halvbroren til Kim Jong-un.

Kvinnen, som kommer fra Myanmar, ble pågrepet på flyplassen i Kuala Lumpur.

Kim Jong-nam ble tirsdag drept i Malaysia, da han skal ha blitt angrepet av to uidentifiserte kvinner med «forgiftede nåler».

Nyhetsbyrået skriver også at Sørkoreanske myndigheter mistenker at to kvinnelige agenter fra Nord-Korea skal stå bak drapet på halvbroren til Kim Jong-un.

Også malaysisk politi mistenker at Nord-Korea står bak drapet.

Kim Jong-nam er den eldste sønnen til avdøde Kim Jong-il, tidligere leder av Nord-Korea. Kim Jong-nam har ingen offisiell tittel. Han ble resultatet av farens affære med en skuespillerinne.

Kim Jong-nam ble ansett som etterfølger av Kim Jong-il, men ble tilsidesatt da han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der. Siden har han bodd i utlandet, stort sett i den kinesiske autonome regionen Macau, skriver NTB.

Saken oppdateres.