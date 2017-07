Kvinne pågrepet og siktet for å ha drept ektemannen

(Dagbladet): En mann i midten av 30-åra ble seint i går kveld funnet død etter å ha blitt knivstukket i en leilighet på Grefsen i Oslo.

En kvinne er pågrepet i saken politiet etterforsker som drap.

Kjetil Moen, fungerende leder for seksjon for alvorlig kriminalitet holdt pressekonferanse om saken onsdag morgen.

- Når vi kommer på stedet finner vi en mann som er knivstukket. Han ble erklært død like etterpå. Politiet har pågrepet en kvinne som er siktet for drap. Avdøde er hennes ektemann og de bodde på samme adresse, sier Moen.

Beslaglagt en kniv

Politiet har beslaglagt drapsvåpenet. Politiet ønsker ikke å gå i detalj om hva slags kniv det er snakk om.

På samme adresse var to gutter i tenårene. De er siktedes sønner, og det var de som meldte fra om knivstikkingen til politiet. Den ene sønnen var vitne til deler av hendelsen.

Siktede har foreløpig ikke valgt forsvarer. Kvinnen lot seg ikke avhøre i natt, men politiet har mål om å avhøre henne i løpet av dagen.

Hverken den siktede eller den avdøde er tidligere straffet. Den avdøde er utenlandsk statsborger og hadde jobb i Oslo.

Da Dagbladet var ved blokka parets leilighet holder til tirsdag morgen, hadde politiet sperret branntrappa til leilighetene i andre etasje med sperrebånd. Ingen politi var på det tidspunktet på stedet.

Utenlandsk statsborger

Politiet ønsker ikke å si noe om hva slags land han er fra.

- Hans familie er ikke varslet, og vi vet ikke om avdøde har familie i Norge, sier Moen.

Det er foretatt rundspørring på stedet og avdøde vil bli obdusert i dag. I tillegg vil det bli foretatt vitneavhør i dag.

- Hvordan stiller kvinnen seg til siktelsen?

- Kvinnen har blitt orientert om at hun er siktet, men foreløpig vet vi ikke hvordan hun stiller seg til siktelsen siden hun ikke er avhørt, sier Ketil Moen, fungerende for seksjon for alvorlig kriminalitet, til Dagbladet.

Politiet ønsker ikke å gå detaljer rundt hendelsesforløpet ennå.

- Hvordan har sønnene til kvinnen det?

- De blir tatt hånd om av familien. Vi har snakket med dem og vi vil foreta nye avhør av dem for å få mer informasjon. Det er klart det er en påkjenning å være til stede når noe sånt skjer. Hva de har sett og observert vet vi ikke ennå, sier Ketil Moen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 23.32 tirsdag kveld.

Dagbladet følger saken.