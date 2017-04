Kvinne påkjørt ved fotgjengerfelt - sendt til sykehus

En kvinne er kjørt til Ullevål sykehus i Oslo etter at hun ble påkjørt ved et gangfelt i Bærum fredag ettermiddag.

Den skadde er en kvinne. Hun er kjørt med ambulanse til Ullevål sykehus. Vi avhører bilfører og vitner, samt foretar tekniske undersøkelser — OPS Asker og Bærum (@ABpolitiops) April 14, 2017

Påkjørselen skjedde i Hosleveien ved bensinstasjonen Circle K på Nadderud i 14-tida.

- Det er en bil som har kommet kjørende ned Hosleveien i retning Nadderud. Kvinnen skal ha kommet løpende på siden av veien og så løpt ut i veien der hun ble truffet av bilen, sier innsatsleder Lars Kostveit i bærumspolitiet til Budstikka.

Til Dagbladet sier operasjonsleder i Asker og Bærum politidistrikt at kvinnen ble påkjørt i forbindelse med kryssing av fotgjengerfeltet.

- Hun løp ut for å krysse veibanen noen meter før fotgjengerfeltet. Fører av bilen har fortalt at han la merke til at hun løp på siden av bilen, men at han ikke så at hun svingte ut i veibanen.

Kvinnen ble kjørt med ambulanse til Ullevål sykehus, trolig med alvorlige skader.

- Hun er våken, mer enn det jeg vet vi ikke om selve skadeomfanget. Det jobbes med å identifisere henne, sier operasjonsleder til Dagbladet.

Ifølge Kostveit har kvinnen pådratt seg hodeskader. Bilføreren har fått førerkortet sitt beslaglagt.

Politiet er ferdig med avhør av bilfører og ett vitne, som var passasjer i bilen. De nødvendige tekniske undersøkelsene på stedet er gjennomført og kvinnen vil avhøres når hun er i stand til det.