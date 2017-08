(Dagbladet): Peter Madsen, oppfinner og eier av ubåten «Nautilus» som forsvant utenfor København tidligere i dag, er nå siktet for drap på en svensk kvinne.

Det sier visepolitiinspektør Jens Møller til Ekstra Bladet.

- Han vil bli begjært varetektsfengslet i morgen.

Benekter straffskyld

Avisa skriver at kvinnen jobbet som journalist, og var med om bord i forbindelse med en reportasje.

Madsen nekter for at han er skyldig i det han er siktet for.

Han ble reddet rett før ubåten sank.

Mannen har forklart at han var alene i ubåten. Den ligger nå på sju meters dyp, og dykkere har så langt ikke klart å komme seg inn i den.

- Jeg var bare på en testtur, hvor jeg lekte med forskjellige ting på ubåten. Så oppsto det en feil, sier Peter Madsen til danske TV2.

Ble meldt savnet

Eieren har sagt at den svenske journalisten forlot ubåten ved Refshaleøen rundt klokka 22.30 i går kveld. Dette angivelig før farkosten sank.

Hun kom imidlertid ikke hjem den kvelden, og det var kvinnens kjæreste som meldte henne savnet ved 02.30-tida.

Politiet er nå på utkikk etter vitner som har sett ubåten seile ut fra København, ifølge Ekstra Bladet.

«Nautilus» er en av verdens største hjemmelagde ubåter.

Den skal heves i morgen. Deretter kommer ubåten til å bli undersøkt av kriminalteknikere.

Dagbladet kommer med mer.