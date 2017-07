Kvinne siktet for drap på ektemannen: Anmeldte ham for vold to ganger

(Dagbladet): Kvinnen i 40-åra som er siktet for å ha drept ektemannen sin på Grefsen i Oslo tirsdag kveld, har tidligere anmeldt ham for vold.

Verken kvinnen eller mannen, som er i 30-åra, er tidligere straffedømt, men i 2014 anmeldte kvinnen mannen for vold to ganger.

- Den ene anmeldelsen ble trukket, mens den andre ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Kvinnen fikk innvilget besøksforbud, men dette trakk hun, sier Kjetil Moen, fungerende leder for seksjon for alvorlig kriminalitet i Oslo-politiet, til Dagbladet.

Kvinnen vil etter planen bli framstilt for varetektsfengsling torsdag.

Ikke avhørt

Kvinnen lot seg ikke avhøre i natt. Politiet har heller ikke lykkes i å avhøre kvinnen i dag.

Moen sier politiet er i dialog med kvinnen og hennes forsvarer, Mette Yvonne Larsen, om et eventuelt avhør.

Dagbladet har vært i kontakt med kvinnens forsvarer. Mette Yvonne Larsen sier at det foreløpig er uklart om hvordan kvinnen stiller seg til siktelsen. Larsen sier til NTB at kvinnen skal forklare seg for politiet.

Var vitne til drapet

Det var seint i går kveld politiet fikk melding om knivstikking i en leilighet på Grefsen i Oslo.

Politiet fikk telefon fra en av kvinnens to sønner i tenårene om drapet. En av sønnene var vitne til deler av hendelsen.

Den avdøde var i live da politi og ambulanse kom på stedet, men mannen ble ikke lenge etterpå erklært død.

Politiet har beslaglagt drapsvåpenet. Hva slags kniv det er snakk om, ønsker ikke politiet å kommentere.

Var gift

Mannen er utenlandsk statsborger, og er ifølge VG fra Gambia. Mannen hadde jobb i Oslo.

Politiet ønsker ikke å gå i detalj om når paret giftet seg, men sier at det var før 2014 og at «det er noen år siden».

- De har levd sammen tre år etter anmeldelsene, så vi må se på forklaringen til kvinnen før vi kan trekke noen konklusjoner ennå, sier Kjetil Moen, fungerende leder for seksjon for alvorlig kriminalitet.

Den avdøde vil bli obdusert i løpet av dagen. Mannen har ingen familie i Norge, og politiet opplyser at så fort de har kontaktinformasjon til pårørende i hjemlandet, vil de informere om hendelsen.