Kvinne skadd i steinras i Sogn og Fjordane

(Dagbladet): Politiet i Sogn og Fjordane melder at en utenlandsk kvinne er lettere skadd etter å ha blitt truffet av en stein under et steinras.

Redningsetater er på stedet, og Røde kors og Sea King-helikopteret bistår politi og ambulanse med å få kvinnen ned.



Like før 18.30 melder politiet at kvinnen ble hentet ut av Sea King og fraktet til sykehus i Førde.

Politiet fikk inn melding om raset, som skjedde på Moskleiva i Hoddevika, 16.16 i ettermiddag.

Kvinnen var i et turfølge på to og var ved bevissthet etter å ha blitt truffet. Kvinnen skal være skadd i hoftepartiet.