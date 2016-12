Kvinnelig butikkeier i Vest-Agder dømt for tortur av innbruddstyver

En kvinnelig butikkeier i Vanse i Vest-Agder er sammen med tre menn dømt til mellom seks og åtte måneders fengsel for trusler, tvang og grov vold mot to innbruddstyver.

I tillegg ble en 51 år gammel mann dømt til fengsel i halvannen måned for trusler og tvang mot to de unge innbruddstyvene.

Butikkeieren, en 27 år gamle kvinne, pekes av Lister tingrett ut som initiativtakeren til voldsbruken mot de to tenåringene, skriver Fædrelandsvennen. Hun ble frastjålet 10.000 kroner i kontanter og diverse utstyr under innbruddet, som to de to unge mennene senere har tilstått og blitt dømt for.

- Grov vold

I alt sju personer var tiltalt i saken. To av dem, en kvinne og en mann, ble frifunnet, mens fem ble funnet skyldige i å ha deltatt i ulik grad.

Den kvinnelige innehaveren fikk med seg fem menn og sammen oppsøkte de tenåringene med jernstang og strømpistol.

- Volden fra gjengen var så grov at den grenser til mishandling, skrev statsadvokat Beate Rullestad-Jansen i tiltalen.

Kvinnen ble dømt til seks måneders fengsel for grove trusler og tvang, men hun ble frifunnet for grov vold. To andre menn fikk seks måneder for vold og tvang, mens en mann må sitte åtte måneder i fengsel for grov voldsbruk og tvang.



(NTB)