Kvinnen hørte en eksplosjon om bord på flyet. Så kjente hun smertene i ansiktet

(Dagbladet): En kvinne fikk alvorlige brannskader i ansiktet og på hendene etter at hodetelefonene hennes tok fyr under en flytur fra Beijing til Melbourne, skriver australske myndigheter (Australian Transport Safty Bureau - ATSB) i en pressemelding.

Flyet hadde vært i lufta i rundt to timer, da kvinnen - som hadde sovnet med hodetelefonene trygt plassert på hodet - bråvåknet av lyden av en eksplosjon.

- Idet jeg snudde meg rundt kjente jeg plutselig at det brant i ansiktet mitt, sier kvinnen - som ikke er identifisert - til ATSB.

Derfor kastet hun hendene opp mot ansiktet. Det førte imidlertid til at hodetelefonene datt ned rundt nakken hennes. «Takket» være smertene innså hun raskt at noe var alvorlig galt.

- Den brennende følelsen fortsatte, så jeg rev dem av meg og kastet dem på gulvet. Der sto det gnister ut av dem, og det var små flammer, sier kvinnen om den skremmende opplevelsen.

Smeltet fast i gulvet

Hun forteller at hun reiste seg opp for å tråkke på dem, i et forsøk på å slukke flammene. Men flypersonellet var allerede på plass med en bøtte med vann, som raskt tok hånd om problemet.

Både batteriet og plastdekselet som dekket over det hadde smeltet fast til gulvet, ifølge ATSB.

Hun forteller at lukta av svidd elektronikk og brent hår fylte hele flyet.

- Folk hostet og kjente på kvelningsfølelsen hele veien hjem, sier kvinnen.

Peter Gibson, talsperson for den australske luftfartsmynidgheten ACASA, sier til CNN at de kommer til å etterforske hendelsen.

- Dersom hodetelefonene var skadde, så kan det forklare hendelsen. Men dersom det var et originalt batteri, som ikke var skadd, så blir vi nødt til å oppsøke produsenten for å finne ut hva som foregår, sier Peter Gibson.

Økning i alvorlige hendelser

ATSB har konkludert med at det trolig var batteriene i hodetelefonene som tok fyr, og førte til den skremmende opplevelsen. De vil likevel ikke opplyse om hva slags batterier som ble brukt, ifølge CNN.

Den australske luftfartsmyndigheten ACASA, har sett en voldsom økning i hendelser som involverer elektro-produkter om bord på fly de siste åra - fra bare tre i 2011 til 106 i 2015, ifølge Flight Safety Australia.

Det har vært flere alvorlige hendelser med batterier som har eksplodert de siste åra. Da spesielt batterier av typen Lithium-ion som har fått hard medfart. Teknogiganten Samsung måtte i fjor høst trekke sin storsatsing, mobiltelefonen Samsung Galaxy Note 7, etter at et titalls telefoner hadde eksplodert under lading.

Innførte forbud

En rekke flyselskaper, inkludert SAS og Norwegian, innførte forbud mot å bruke eller lade telefonen om bord på deres fly. Den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA advarte også passasjerer om å bruke eller lade telefoner om bord.

Lithium-ion-batterier gir strøm til alt fra mobiltelefoner og nettbrett, til elektriske tannbørster. Ifølge AP kan ofte flere titalls tusen av batteriene bli sendt med ett enkelt fly.

FN-organet ICAO gikk i 2015 inn for å nekte et forbud mot batteritypen om bord i passasjerfly. Dette til tross for at amerikanske luftfartsmyndigheter har lagt fram bevis for at slike batterier kan forårsake eksplosjoner og ustoppelige branner under flyvning, meldte nyhetsbyrået AP den gang.