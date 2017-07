Kvinnen satte sinner i kok i Saudi-Arabia. Nå er hun løslatt

(Dabladet): Politiet i Sudi-Arabia har nå løslatt kvinnen som satte sinnene i kok i det konrservantive landet etter at hun poserte i et miniskjørt, melder Associated Press.

I går kunne nyhetsbyrået melde at kvinnen ble arrestert av politiet i hovedstaden Riyadh, siktet for å gå i «usømmelige klær» i en Snapchat-video. Nå er det derimot klart at den saudiarabiske kvinnen, som ifølge Buzzfeed skal være en kjent modell, er løslatt, og at siktelsen mot henne frafalt.

- Visste ikke at hun ble filmet

Videoen viser en ung kvinne som går gjennom et gammelt fort i Ushayqir i den konservative Najid-regionen. Det ligger omlag 15 mil nord Riyadh.

I tillegg til at både bein, armer og mage er synlig, har kvinnen heller ikke dekket til ansiktet sitt. Hun bærer i stedet solbriller.

I henhold til saudiarabisk lov skal alle kvinner bære klesplagget abaya for å dekke seg til når de ferdes i det offentlige rom.

I en uttalelse fra Senter for internasjonal kommunikasjon i dag, kommer det fram at den uidentifiserte kvinnen ble avhørt i flere timer i går, før hun senere ble løslatt. Kvinnen skal ha forklart at videoen ble publisert uten at hun visste det.

Politiet ble oppmerksom på saken etter at bildene vakte sterke reaksjoner på sosiale medier. Mange tok til orde for at kvinnen burde arresteres og tiltales.

- Vi bør respektere et lands lover. I Frankrike er nikab forbudt av myndighetene, og kvinner blir bøtelagt om de går med det. I Saudi-Arabia er abaya og beskjeden bekledning en del av kongerikets lover, skriver en .

Droppet slør

Det er andre som peker på dobbeltmoralismen i politiets pågripelse Da Tysklands forbundskansler Angela Merkel gjestet landet tidligere i år, dekket hun ikke til håret sitt.

Det gjorde heller ikke Melania eller Ivanka Trump da de var med på den amerikanske presidenten Donald Trumps statsbesøk i Saudi-Arabia i slutten av mai.

Michelle Obama bar heller ikke slør da hun gjestet landet i 2015. Den gang var Donald Trump raskt på pletten med å kritisere dette.