Kvinnen som hjalp Marie (17) har meldt seg

(Dagbladet): Politiet i Agder etterlyste i går en kvinne i forbindelse med knivhendelsen på Coop Obs inne på Sørlandssenteret forrige onsdag.

Marie Skuland (17) døde som følge av skadene etter at hun ble knivstukket. På overvåkingskamera så politiet en kvinne de så langt ikke hadde kommet i kontakt med, og sendte dermed ut en etterlysning i går.

Nå har kvinnen meldt seg, bekrefter fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille overfor Dagbladet.

- Hun har meldt seg til politiet og vi vil nå avtale avhør med henne, sier Hille.

Det var VG som først omtalte dette.

- Vi tenker at informasjon hun kan komme med vil være relevant. Vi oppfatter at hun er en av de første som hadde kontakt med den avdøde, sier hun.

Politiet tror denne kvinnen kan sitte på informasjon som så langt er ukjent for politiet.

- Det kan være ting Marie har fortalt henne om hendelsen, sier hun.

- Hvor sentralt og avgjørende er dette vitnet i etterforskningen?

- Det er for tidlig å si. Det vil avhøret avgjøre. Men som sagt så kan hun være en av de første, om ikke den første, som tok hånd om Marie. Vi oppfatter det som et viktig vitne, svarer Hille.

Siktet for drap og drapsforsøk

Ei 15 år gammel jente er siktet for drap- og drapsforsøk etter at hun knivstakk sommervikar på Coop Obs Marie Skuland (17) og ei 23 år gammel kvinne som var kunde i butikken.

Marie døde som følge av skadene. 23-åringen ligger på sykehus og er kritisk skadd etter hendelsen.

Politiet jobber nå forløpende med vitneavhør og etterforsking av digitale spor.

Den sikta 15-åringen ble avhørt på fredag, og det har ført til fremgang i etterforskningen, opplyste politiet til Dagbladet i går.

- Vi har avhørt en del vitner i løpet av helga, og jobber for fullt med å undersøke elektroniske spor, som data og telefon, for å kartlegge. Motiv vil bli hovedfokus framover, sa Hille i går.

Politiet mener nå de har oversikt over hendelsesforløpet, men vil ikke ut med mer informasjon enn at knvistikkingen foregikk på to ulike steder inne på Coop Obs.

Motivet for drapet og drapsforsøket er foreløpig ukjent, og det er ikke bekreftet hvorvidt det var eller ikke var noen relasjon mellom de fornærmede og den siktede.

- Det er ingenting som tyder på at det er noen relasjon med noen av de fornærmede i saken. Men det er det vi jobber videre med nå for å få kartlegge, sier Hille mandag.

Overført til fengsel

Det forrige forsøket på avhør av siktede ble avbrutt som følge av jentas helsetilstand. Hun ble videre frivillig innlagt på psykiatrisk avdeling. Politiet og helsevesen kjente til jenta fra før av.

Mandag ble hun overført til ungdomsavdelingen ved Bjørgvin fengsel i Bergen.

I utgangspunktet varetektsfengsles den siktede 15-åringen i to uker, med brev- og besøksforbud. Etter det vil politiet vurdere om fengslingen skal forlenges.

15-åringens forsvarer, Hege Aarli Klem, sier at jenta er preget av situasjonen og har det tøft.

Politiet og familien til avdødes bistandsadvokat opplyste til Dagbladet i går at Marie Skuland (17) gravlegges på fredag.

- Familien ønsker at begravelsen skal være uten presse. De ønsker at nærmeste familie, venner og andre som vil ta avskjed med Marie, skal få kunne gjøre dette i fred, sa bistandsadvokat Åse Johnsen Drabløs.